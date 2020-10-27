نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة الإمارات.. إذن الدخول والفيزا والصلاحية والانتهاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أهم من دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، لما لها من إرث حضاري وثقافي وسياحي واقتصادي عظيم، جعل منها قبلة لراغبي التنوع والتميز، والعيش الكريم، والمعاملة الطيبة، فضلًا عن سيادة القانون على الجميع، والمساواة بين كافة شرائح المجتمع، الأمر الذي يجعل تأشيرة الإمارات هدف أسمى للكثيرين من راغبي السفر والعمل معًا.

من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، سهلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، لمستخدمي الإنترنت، في خلال ثوانٍ، وبوسائل عديدة، حسب المنطقة المرغوب الذهاب إليها، من بين الإمارات المختلفة داخل الدولة.

في المقال التالي، سنتعرف على وسائل الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، وأهم المنافذ الإلكترونية المتعددة، للوصول إليها.

بوابة الحكومة الإماراتية

عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، المعروف باسم “البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة”، أصبح الآن متاحًا الاستعلام عن تأشيرات الإمارات، من حيث إذن الدخول، سواءً كان “تأشيرة” أو “فيزا”، وذلك حال صدورها من العاصمة أبوظبي، أو إمارات عجمان أو الشارقة، وحتى الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، حيث أتاحت الحكومة الإماراتية، إمكانية الاستعلام عن صلاحيتها، بالإضافة لتاريخ إصدارها وانتهائها، وذلك من خلال منصة “eChannel” الرائدة، التي تتبع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وفي حال، كنت تمتلك إذن دخول أو تأشيرة من إمارة دبي، فيُتاح لك، كما في الإمارات الأخرى، الاستعلام عن صلاحيتها وتاريخ الإصدار والانتهاء الخاص بها، عبر خدمات موقع آمر- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

الاستعلام عن تأشيرة الإمارات.. إذن الدخول والفيزا

قدمت الحكومة الإماراتية، عبر منصتها الرقمية، “البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة”، إرشادات هامة للراغبين في التقديم على طلب لإذن الدخول أو التأشيرة، من خلال أحد مراكز الخدمة، فينبغي على المتقدم، على الحصول على إمكانية متابعة الطلب المقدم إلكترونيًا، من خلال رقم الطلب والرقم المرجعي، كي يتسنى لمقدم طلب الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، متابعة حالة الطلب بشكل مباشر عبر الشبكة العنكبوتية، وأيضًا من خلال القنوات المعتمدة لهذا الغرض.

أولًا: يمكن متابعة حالة الطلب الخاص بــ الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، والتحقق من صحة تقديمه على النحو المطلوب، والمقدمة في إمارات أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، من خلال منصة eChannel، التي تتبع بشكلٍ مباشر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الرابط.

من خلال الرابط المذكور، تظهر لنا إمكانية متابعة الطلب، عن طريق تقديم رقم الطلب الذي يحصل عليه المتقدم للحصول على التأشيرة الإماراتية، ووضعه في الخانة المخصصة لها، ثم الضغط على علامة التحقق من كون المستخدم حقيقيًا وليس “روبوت”، ثم الضغط في الأسفل على “بحث”.

ثانيًا: إذا كان الراغب في الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، وأذن الدخول والفيزا، لدى إمارة دبي، أو من خلال مراكز آمر، فيمكن ذلك متابعة حالة الطلب، عبر منصة ” Vision eForm”، التابعة لـ”الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي”، وهي إحدى إدارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الرابط.

أيضًا، وكما في الإمارات السابقة، فعبر الرابط الخاص بالاستعلام عن حالة طلب إذن الدخول أو التأشيرة لدى إمارة دبي، نقوم بإدخال أحد البيانات المطلوبة في خانات “رقم الطلب” أو “رقم المعاملة” أو “رقم المرجع”، ثم نضيف “رمز التحقق” الموضح في الصفحة، ثم نضغط على “بحث”.

منافذ أخرى

أتاحت حكومة إمارة دبي، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، عبر العديد من الوسائل الأخرى، وذلك فيما يلي:

الاستعلام عن المعاملات الخاصة بتأشيرات دبي، عبر موقع ” الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي”، من خلال الرابط.

التواصل مباشرة مع مراكز آمر التابعة لإمارة دبي، بواسطة الرابط، والذي يتيح التواصل إما عن طريق الخط الساخن لخدمة العملاء وهو 8005111، أو إرسال رسالة تتضمن “الاسم” و”رقم الهاتف الجوال”، و”البريد الإلكتروني” الخاص بالراغب في الاستعلام عن تأشيرة الإمارات داخل دبي، ثم اختيار “موضوع الرسالة”، وكتابة مضمونها، أو يمكن القيام ببدء “الدردشة” مباشرة مع القائمين على خدمة العملاء.

أتاحت حكومة دبي أيضًا، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، وحالة الإقامة، بالإضافة لتصاريح الدخول، الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مع إتاحة تتبع تأشيرات وتصاريح الدخول الخاصة بالمكفولين، من خلال موقع دبي الآن، من هنا.

وعبر موقع “دبي الآن”، يمكننا تنزيل التطبيق الخاص التابع للموقع، والذي يوفر ميزات متعددة ورائعة، حيث يمكن تحميل النسخة الخاصة بهواتف أندرويد من هنا، كما يمكن تحميل نسخة أخرى خاصة بهواتف أيفون من هنا.

يمكن كذلك تتبع طلب تأشيرة الإمارات، من خلال المواقع التالية:

موقع TT Services التابع لشركة طيران الاتحاد الإماراتية، من هنا، حيث يتم اختيار المنطقة أو البلد، ثم تتبع الإرشادات. موقع طلبات التأشيرة الخاص بشركة طيران الإمارات من هنا، فيقوم المستعلم باتباع التعليمات الموضحة على الموقع، والاستيفاء البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر. الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات عبر موقع شركة العربية للطيران، من هنا، وفيه يتم اختيار الخدمة المطلوبة، ما بين توثيق طلب مسبق، أو التقديم على تأشيرة جديدة من داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للاستفسارات العامة والمتابعة. كما يمكن عبر موقع شركة فلاي دبي، تتبع طلب تأشيرة الإمارات، من الرابط، وفيه نختار المنطقة أو الإمارة المراد السفر إليها داخل دولة الإمارات، ثم تعبئة النماذج المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، واتباع الإرشادات والتعليمات.

الاستعلام عن تأشيرة الإمارات.. الصلاحية وتاريخ الانتهاء

كما الحال عند الرغبة في الاستعلام عن تأشيرة الإمارات، وتتبع حالة الطلب الخاص بتقديمها، فيمكن التحقق من صلاحية أو تاريخ الإصدار والانتهاء الخاصة بالتأشيرة، من خلال منصة eChannel التي تتبع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر نافذة صلاحية الملف من هنا.

حيث يقوم المُستعلم في الطريقة السابقة، أولًا بالبحث إما برقم الملف أو بمعلومات الوثيقة أو جواز السفر، واختيار النوع ما بين الإقامة أو التأشيرة، بالإضافة لاختيار نوع الملف سواء أكان رقم موحد إماراتي أو رقم ملف أو رقم هوية، مع تحديد الجنسية، وكتابة تاريخ الميلاد.

أما إذا كنت تمتلك تأشيرة صادرة من إمارة دبي، فيمكن الاستعلام عن صلاحية وتاريخ انتهاء التأشيرة، من خلال خدمة آمر التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، من خلال الرابط.

في هذه الخدمة، نقوم باختيار نوع الملف، ما بين إقامة أو إذن دخول، ثم نقوم بإدخال رقم التأشيرة، واسم الدخول بالإنجليزية، ونختار الجنسية، ونضيف تاريخ الميلاد، ثم نضغط على إرسال.

التواصل الهاتفي

في حال تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية، سالفة الذكر، بغرض الاستعلام عن تأشيرة الإمارات أو صلاحية وتاريخ انتهائها، فيمكن الاستعاضة عن ذلك، بالتواصل الهاتفي المباشر، فيما يلي: