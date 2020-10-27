نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجملة أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجملة أسواق العثيم، المهرجان الشهرى بأسواق العثيم يحتوي على أرز صنوايت 6×5 ك بسعر 188 ريال، مكرونة العلالي 20×450 جم بسعر 59 ريال، أرز الوليمة مزة 2×10 ك بسعر 268 ريال، حليب ابو قوس سائل 160 مل بسعر 196 ريال، حليب بوني سائل 96×170 جم بسعر 217 ريال، زيت زيتون ساسو علب 20×400 مل بسعر 339 ريال.

أقوى عروض أسواق العثيم

عروض الجملة أسواق العثيم، معمول بر تمر بدون سكر 2×3×250 جم بسعر 39 ريال، معمول تمر 2×3×250 جم بسعر 32 ريال، كيك الدخن بالتمر 2×3×240 جم بسعر 39 ريال، برازق بالفستق سمسم 2×3×190 جم بسعر 39 ريال، كرواسون بالشكولاتة 8×6×45 جم بسعر 41 ريال، بسكويت بالتمر 2×3×240 جم بسعر 31 ريال، كعك أصابع طويلة 9×450 جم بسعر 40 ريال، رقاق 4×800 جم بسعر 35 ريال، كعك أصابع قصير 12×350 جم بسعر 45 ريال.

عروض العثيم اليوم

أرز هالي كالروز 4×5 ك بسعر 95 ريال، شاي بروك بوند كيس 100 حبة بسعر 89 ريال، حليب وادي فاطمه س مفتاح 170 جم بسعر 194 ريال، زيت هالة دوار الشمس صافي 6×1.5 لتر بسعر 51 ريال، تونة الخير روتي ساندوتش 80 جم بسعر 67 ريال، كورن فليكس كلوقز ابو ديك 375 جم بسعر 118 ريال، شاي ليبتون الاحمر كيس 100 حبة بسعر 115 ريال.

عروض العثيم الشهرية

زيت زيتون هالي بكر 4×4 لتر بسعر 323.10 ريال، جبن كرافت شيدر علب 60×100 جم بسعر 240 ريال، جبن بوك بيضاء كاسات 500 جم بسعر 69 ريال، زيت نخلتين بلاستيك 6×1.5 لتر بسعر 55 ريال، تونة المراعي الخضراء قطعة 48×185 جم 3 كرتون بسعر 284 ريال، تونة المراعي الخضراء خفيف 48×90 جم بسعر 165 ريال، سمن فارم 6×1600 جم بسعر 380 ريال، سمن فارم طبيعي 12×800 جم بسعر 409 ريال، بسكويت ديمة 6×16×25 جم بسعر 51 ريال.