نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الثلاجة العالمية في السعودية على المنتجات الغذائية حتى 31 أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الثلاجة العالمية في السعودية على المنتجات الغذائية حتى 31 أكتوبر 2020، العروض مستمرة ومتجددة في فروع أسواق الثلاجة العالمية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تشمل العروض المنتجات الغذائية من خضراوات طازجة ومجمدة، والفاكهة كذلك، أيضًا تقدم أسواق الثلاجة مختلف منتجات الألبان واللحوم بكافة أنواعها.

عروض الثلاجة العالمية في السعودية على المنتجات الغذائية حتى 31 أكتوبر 2020

تقدم لكم فيما يلي أحدث العروض المتاحة في أسواق الثلاجة العالمية، والتي تستمر معنا حتى يوم 31 أكتوبر 2020، الموافق يوم السبت، 14 ربيع الأول 1442.

عروض الثلاجة العالمية على الخضراوات الطازجة

كيلو خيار بسعر 3.50 ريال سعودي.

كيلو ليمون بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو ملفوف بسعر 2.50 ريال سعودي.

كيلو باذنجان بسعر 3.75 ريال سعودي.

كيلو خس طويل بسعر 3.90 ريال سعودي.

كزبرة بسعر 0.85 ريال سعودي.

عروض الثلاجة العالمية على الفواكه الطازجة

كيلو شمام حلو بسعر 2.50 ريال سعودي.

كيلو تفاح فوجي بسعر 4.75 ريال سعودي.

كيلو رمان مصري بسعر 3.00 ريال سعودي.

حبة جوز الهند بسعر 2.25 ريال سعودي.

عروض الثلاجة العالمية على الخضراوات المجمدة

السنبلة بامية زيرو أو بامية إكسترا، وزن 400 جرام، بسعر 6.75 ريال سعودي.

السنبلة بصل أحمر مقطع، وزن 450 جرام، بسعر 4.30 ريال سعودي.

السنبلة ملوخية مع التقلية، وزن 415 جرام، بسعر 4.30 ريال سعودي.

السنبلة خضراوات مشكلة أو فاصوليا خضراء مقطعة، وزن 400 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي.

السنبلة بازيلاء خضراء أو بازيلاء وجزر، وزن 400 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي.

السنبلة ملوخية، وزن 400 جرام، بسعر 4.30 ريال سعودي.

فارم فود بازيلاء، وزن 400 جرام، بسعر 2.25 ريال سعودي.

جرين فود ملوخية أو خضار مشكل، وزن 400 جرام، بسعر 2.00 ريال سعودي.

العالمية خضار مشكل، وزن 400 جرام، بسعر 2.90 ريال سعودي.

جولد ميل فول مدمس بالخلطة المصرية، وزن 400 جرام، بسعر 1.90 ريال سعودي.

أمريكانا خضار مشكل أو بسلة خضراء، وزن 450 جرام، بسعر 6.50 ريال سعودي.

أمريكانا بطاطس مقلية، وزن 2.5 كيلو، بسعر 13.95 ريال سعودي.

قدمنا لكم أجدد العروض المقدمة من أسواق الثلاجة العالمية على مختلف المنتجات الغذائية في السعودية من خضراوات وفاكهة، وقد بدأت التخفيضات يوم 16 أكتوبر 2020، وتستمر حتى يوم 31 أكتوبر 2020.