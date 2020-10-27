نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد عروض التنزيلات من أسواق هايبر لولو على المأكولات والحلويات المخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفاجأة أقوى تخفيض عروض هايبر لولو، يمكن أن نتحدث عن أقوى عروض هايبر لولو بالمملكة السعودية، ونتحدث أيضًا عن أحدث العروض المتوفرة والمميزة به، ويقدم هايبر لولو عروض أسبوعية لجميع المواطنين والعاملين بالمملكة، من أدوات كهربائية وجوالات وأدوات منزلية. عروض هايبر لولو على المأكولات من يوم 23 أكتوبر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 سمك ربيب وزن كيلو، بسعر 14.90 ريال سعودي.

دجاج ساديا كامل 7 قطع + بطاطس مقرمشة مجانًا بسعر 87.95 ريال سعودي.

السفير أرز سيلا بسمتي وزن 10كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي.

هيد آند شولدر 600 مل / بلسم 540 مل بسعر 14.90 ريال سعودي. عروض خصم التوفير هايبر لولو على الحلويات كيك كيت كات وسط بسعر 76.90 ريال سعودي.

بريدور كروسان بالزبدة بسعر 7.95 ريال سعودي.

مافن دبل شوكولاتة × 6 بسعر 7.90 ريال سعودي.

كنافة بالقشطة وزن كيلو بسعر 26.90 ريال سعودي.

فلورنتين الفول السوداني وزن كيلو بسعر 29.90 ريال سعودي.

كوكيز باللوز والزبيب وزن كيلو بسعر 27.50 ريال سعودي.

رغيف الحبوب المتعددة بسعر 6.50 ريال سعودي. وجبات عالم المأكولات وجبة برياني الدجاج (مخلل-500 جرام برياني- ريتا) السعر 9.90 ريال سعودي.

سمك حلو وحامض للكيلو بسعر 35.50 ريال سعودي.

روبيان مقلي بالخضار للكيلو بسعر 39.90 ريال سعودي.

دجاج مسحب بالزبدة للكيلو بسعر 32.90 ريال سعودي.

كانتون بانسيت للكيلو السعر 14.90 ريال سعودي.

سلمون بالخضار للكيلو السعر 76.50 ريال سعودي.

دجاج مشوي متنوع بسعر 14.50 ريال سعودي.

شاورما الدجاج 3 حبات بسعر 10.00 ريال سعودي.

لازانيا باللحم سعر الحبة 9.90 ريال سعودي.

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