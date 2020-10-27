نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسواق الراية بالسعودية تفجر مفاجأة أسعار الخصومات الكبيرة لمدة محددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على عروض التوفير الراية بالمملكة العربية السعودية، نتحدث عن أكبر صرح عالمي بالمملكة السعودية وهو الراية، وتقدم الراية أحدث عروضها الأسبوعية كل شهر، عن كل ما يخص ويحتاجه المنزل العصري الحديث من متطلبات خاصة بالمنزل.

العروض المتوفرة في الراية بالسعودية

سنتكلم عن العروض المقدمة من الراية بالسعودية

أوصال غنم بالعظم طازج وزن كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

لحم بقري سمانة وزن كيلو 32.95 ريال سعودي.

مفروم دجاج وزن كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

ورق عنب محشي وزن كيلو بسعر 12.95 ريال سعودي.

مناقيش جبنة بالصلصة بسعر 6.50 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا البقرات الثلاث وزن كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي.

تورتة صغيرة بالحبة.

زيتون كالاماتا جانت يوناني وزن الكيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

معمول تمر مشكل وزن كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

خيار وزن كيلو بسعر 3.50 ريال سعودي.

موز أمريكي وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

باذنجان كبير وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

عروض الراية و التخفيضات المتميزة المختلفة في 21 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2020

عروض الراية المتميزة والمختلفة