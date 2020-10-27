نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الجوالات وشاشات التلفزيون بالمملكة يصل ل50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الجوالات وشاشات التلفزيون بالمملكة 2020 يهتم الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية بالاطلاع على جميع العروض التي يقوم بتقديمها العثيم، وبالتالي يقوم بعمل أفضل العروض والخصومات الهائلة كل أسبوع وكل شهر بالإضافة إلى العمود السنوية حيث يقوم العثيم تقديم أفضل العروض على جميع أنواع الموبايلات والمنتجات المتنوعة وسوف نعرض لكم كافة الأسعار وأسماء الهواتف.

عروض العثيم علي الشاشات

شاشة أور ال اي دي سمارت 50 بسعر فوق الخيال، حيث يتضمن السعر 699 ريال سعودي. هاتف سامسونج اي، 32 جيجا في مدينة الدمام ومدينة الإحساء ومدينة البديعة ومدينة الربوة ومدينة بريدة ومدينة السويدي، بسعر 525 ريال سعودي. شاشة أور ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر متميز داخل عروضنا الأسبوعية بسعر 1249 ريال سعودي. شاشة توشيبا ال اي دي 43 بوصة بسعر ممتاز، حيث يكون السعر 799 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

شاشة جيب اس ال اي دي سمارت 32 بسعر غير متوقع، حيث يكون السعر 467 ريال سعودي. غلاية مياه اي تي سي، بسعر تحفة 79 ريال سعودي. مطحنة قهوة من نوعية همر بسعر 72 ريال سعودي. هاتف سامسونج 330 بسعر متميز يصل إلى 559 ريال سعودي. ميكرويف سامسونج سعة 20 لتر بسعر خيالي يصل إلى 339 ريال سعودي. شاشة سامسونج سمارت 40 بسعر جيد يصل إلى 1399 ريال سعودي.

عروض العثيم علي الشاشات والموبيلات

شاشه توشيبا ال اي دي 40، حيث وصل سعرها إلي 779 ريال سعودي. وأيضًا من العروض المقدمة شاشة ارو اي دي سمارت 55، حيث بلغ سعرها بعد العرض إلى 929 ريال سعودي. سعر هاتف هواوي واي 9 برايم إلى مبلغ خيالي وهو 849 ريال سعودي هاتف سامسونج أي،30 أي بلغ سعر وبعد العرض 749 ريال سعودي. سعر شاشة شارب أي دي ،32 قد بلغ سعرها إلى 529 ريال سعودي. كما أن شاشة ارو أل أي دي، بلغ سعرها بعد العرض إلى 519 ريال سعودي.

وبجانب العروض والخصومات الهائلة على الشاشات بجميع أنواعها والماركات المفضلة لدي الكثير ويمكنكم الاطلاع على الأسعار المقدمة من قبل العثيم حيث يقوم بعمل أفضل العروض والتخفيضات الهائلة لجميع المواطنين لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها بأفضل العروض والأسعار المميز علي اللحوم و الدواجن و الأجهزة الكهربائية