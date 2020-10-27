عروض العثيم اليوم تخفيضات هائلة على المنتجات الغذائية تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة يقدم لكم هايبر العثيم عروض الأربعاء 28 من أكتوبر 2020م، مهرجان الطازج من أسواق العثيم اليوم فقط، الموافق الإثنين 11 من ربيع أول 1442 هـ، 28 من شهر أكتوبر الجاري، وتضم عروض العثيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية، والفاكهة والخضر الطازجة، بأسعار وخصومات لا تفوتكم، بادروا قبل نفاذ الكمية.

عروض العثيم اليوم

مهرجان الطازج لمدة يوم واحد الأربعاء 11 من ربيع أول 1442 هـ، الموافق 28 -أكتوبر-2020م، مهرجان الطازج في هايبر العثيم، تضم عروض العثيم اليوم الكثير من المنتجات الطازجة والشهية، ومن هذه المنتجات الآتي:

رمان مصري 1 كيلو +كيلو مجاناً فقط بسعر 4.75 ريال سعودي.

خيار طازج بسعر التكلفة 1.95 ريال سعودي للكيلو.

كرتونه جوافه بسعر التكلفة فقط بسعر 7.95 ريال سعودي للكرتون.

تفاح رويال جالا بسعر التكلفة، 4.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

موز ممتاز بسعر التكلفة، فقط 3.45 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر العثيم

مانجو مصري كيت بسعر 6.75 ريال سعودي فقط للكيلو.

جزر مستورد بسعر التكلفة، فقط 4.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

ليمون كبير بسعر مميز، 5.45 ريال سعودي فقط للكيلو.

لحم عجل بلدي طازج بدون عظم سعر الكيلو، 39.95 ريال سعودي فقط.

قهوة هرري غامق عربي بسعر التكلفة، فقط 32.95 ريال سعودي للكيلو.

تمر تمَارا سكري رطب سعر الكيلو، 12.95 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم ماركت