نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المدينة هايبر الاسبوعية نهاية شهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المدينة هايبر الاسبوعية نهاية شهر أكتوبر وأقوي المفاجئات لعملاء المدينة ماركت، جالكسي جواهر وزن 400 جم ب 15 ريال، كيلو لوز ب 25 ريال، لكل عميل كيس واحد فقط، 5 كيلو من السكر الناعم فرائد ب 5 ريال، فيري سائل وزن 650 مل ب 5 ريال، تايد مسحوق وزن 2 كيلو ونص ب 15 ريال، نسكافية كلاسيك وزن ال 200 جم ب 10 ريال، 5 كيلو أرز من كالروز ب 25 ريال، لتر ونص زيت الطبخ ب 5 ريال، كيلو أفوكادو ب 8.95 ريال، بدلا من 13.95 ريال.

عروض المدينة هايبر الاسبوعية نهاية شهر أكتوبر

كيلو من البطيخ ب 0.95 ريال بدلا من 2.95 ريال، تفاح صيني الكيلو ب 4.95 ريال، بدلا من 9.95 ريال، رمان مصري الكيلو ب 2.95 ريال، بدلا من 9.95 ريال، جوافة فيتنام الكيلو ب 7.95 ريال، بدلا من 12.95 ريال، كيلو من الكاكا فروت ب 9.95 ريال، بدلا من 16.95 ريال، كوكوميز الهندي ب 7.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، كيلو خيار ب1.95 ريال، موز فيتنامي ب 3.95 ريال للكيلو، ليمون أخضر ب 4.95 ريال، كوسه الكيلو ب 2.95 ريال، بدلا من 6.95 ريال، كيلو بصل ب 2.95 ريال، بدلا من 4.95 ريال.

عروض المدينة هايبر اليوم

عروض المدينة هايبر اليوم على الوجبات الحم الضاني كيلو مشكل ب 15 ريال، المدينة بارباني دجاج وزن 500 جم ب 5 ريال، وجبة دجاج ب 10 ريال، كيلو من المعمول المشكل حشو متنوع ب 15 ريال، كعك، أو بسكويت مشكل ب 20 ريال، وجبة 2 براوطة مع دجاج مقلي ب 5 ريال، حلويات هندية متنوعة وزن كيلو ب 20 ريال، جبنة عكاوي سوري ب 20 ريال، جبنة مصري رومي الكيلو ب 30 ريال.