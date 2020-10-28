نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التوفير بنده السعودية الاسبوعية حتى الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 – 17 ربيع الأول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير بنده السعودية الاسبوعية المذهلة على الشاشات والهواتف الذكية والإلكترونيات، وأقوى التخفيضات على أسعار الأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ من أواني وقدور طهي وقدور ضغط وغيرها، حيث تبدأ عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية من يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 و 11 ربيع الأول 1442، وتستمر العروض بجميع فروع بنده السعودية لمدة 7 أيام، وتكون نهاية عروض التوفير من بنده يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 والموافق 17 ربيع الأول 1442، لتصفح أوفر عروض الشاشات والجوالات من بنده السعودية يمكنكم تصفح العروض فيما يلي.

عروض التوفير بنده السعودية الاسبوعية على الشاشات

يستعرض هايبر بنده أقوى عروض الشاشات الموفرة، والتي تتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة في عالم تصنيع الشاشات ومنها: سكاي وورث، توشيبا، فيليبس، إمبكس جلوريا، دورا وتي سي أل، ويمكنكم التعرف على عروض الشاشات من بنده في التالي:

شاشة تلفزيون توشيبا LED مقاس 50 بوصة بسعر 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي، مع فرصة توفير 300 ريال.

شاشة تلفزيون توشيبا LED مقاس 32 بوصة بسعر 499 بدلًا من 657 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون TCL أندرويد مقاس 70 بوصة بسعر 2799 بدلًا من 4499 ريال سعودي ووفر 1700 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون مقاس 65 بوصة بسعر 1699 بدلًا من 2409 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 859 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون فيليبس 40 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة بسعر 399 بدلًا من 599 ريال سعودي.

عروض الهواتف الذكية من بنده السعودية

يقدم هايبر بنده السعودية أقوى التخفيضات على أسعار الهواتف الذكية بمختلف الماركات؛ لتشتمل العروض على أحدث شركات الجوالات مثل: هواوي، سامسونج، نوكيا، لينوفو، الكاتيل، تكنو وأسعارهم كالتالي:

عروض هواوي للهواتف الذكية

هاتف هواوي Y8P، يدعم شريحتين إتصال SIM، ويدعم 4G، بسعر 849 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y7P، يدعم شريحتين إتصال SIM، ويدعم 4G، بسعر 699 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y6P، يدعم شريحتين إتصال SIM، ويدعم 4G، بسعر 579 ريال سعودي.

هاتف هواوي Nova 7i، يدعم شريحتين إتصال SIM، ويدعم 4G، بسعر 1049 ريال سعودي.

عروض سامسونج للهواتف الذكية من بنده السعودية

هاتف سامسونج A01 Core، يدعم شريحتين SIM، يدعم 4G، بسعر 329 ريال سعودي (جديد).

هاتف سامسونج A31، يدعم شريحتين SIM، يدعم 4G، بسعر 899 ريال سعودي.

هاتف سامسونج Note 10 Lite، يدعم شريحتين SIM، يدعم 4G، بسعر 1699 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عروض نوكيا للجوالات من بنده السعودية

هاتف نوكيا 2.3، يدعم شريحتين إتصال، يدعم 4G، بسعر 375 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 5.3، يدعم شريحتين إتصال، يدعم 4G، بسعر 625 ريال سعودي.

عروض التوفير بنده السعودية الاسبوعية على الأجهزة

خلاط مولينكس + مطحنة 600 وات بسعر 149 بدلًا من 205 ريال سعودي، وعرض فرامة بسعر 399 بدلًا من 555 ريال سعودي.

خلاط فيليبس بسعر 99 بدلًا من 155 ريال سعودي، وعرض قلاية بدون زيت 1425 وات بسعر 429 بدلًا من 769 ريال سعودي.

خلاط ارايتي + 2 مطحنة بسعر 79 بدلًا من 165 ريال سعودي.

خلاط جيباس 2*1 بسعر 69 بدلًا من 99 ريال سعودي، وعرض قطاعة جيباس بسعر 69 بدلًا من 99 ريال سعودي، وعرض مفرمة لحم 748-800 وات بسعر 139 بدلًا من 189 ريال سعودي.

عرض قطاعة أي تي سي بسعر 59 بدلًا من 85 ريال سعودي، وعرض قلاية أيه تي سي 5.5 لتر بسعر 329.50 بدلًا من 659 ريال سعودي.

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