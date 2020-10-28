نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية وأجهزة المطبخ وأقوي عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأدوات المنزلية، أسواق العثيم الاسم الأكبر للتجارة العالمية في المملكة العربية السعودية لسنوات كثيرة مضت ولسنوات قادمة بإذن الله تعالى، ويرجع ذلك باهتمامها بجميع عملائها باختلاف مستوياتهم والعمل على أرضاءهم لمواكبة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ونلاحظ أن الكثيرون ينتظرون عروض أسواق العثيم othaim market بفارغ الصبر، ولهذا قدمت أسواق العظيم عروضها الأكثر من رائعة على الأدوات المنزلية وأجهزة المطبخ، وهو ما نتعرف عليه في السطور القادمة.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ

أدوات المطبخ من أكثر الأشياء التي نستخدمها بصفة مستمرة في حياتنا اليومية وعروضنا كالآتي:

طقم قدور برستيح عدد ثمانية قطعة بسعر 119 ريال سعودي.

صينية فرن شكل بيضاوي أو مستطيلة ثلاثة قطعة بسعر 34.95 ريال سعودي.

قدر سويت هوم غير لاصق بسعر 38 ريال سعودي.

مقلاة جرانيت عدد اثنان قطعة مع مغرفة بسعر 49.95 ريال سعودي عروض العثيم على المنتجات الغذائية .

. طقم قدور رويال عدد ثمانية قطعة بسعر 99 ريال سعودي.

طقم عشاء ديفا أوبل عدد أربعة وأربعون قطعة بسعر 99 ريال سعودي.

طقم عشاء عدد عشرون قطعة بسعر 49.95 ريال سعودي.

طقم صواني ألومنيوم مكة فرن عدد أربعة قطعة بسعر 24.95 ريال سعودي.

طقم مطبخ وأي عدد اثنان قطعة بسعر مغري جدا ألا وهو 99 ريال سعودي.

طقم عشاء ديفا أوبل عدد أربعة وأربعون قطعة بسعر يفوق الخيال ألا وهو 99 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم علي الأدوات المنزلية

تسعى أسواق العثيم دائما على إرضاء جميع عملائها وتلبية رغباتهم، ومن ثم فقدمت لهم مهرجان التخفيضات الكبرى على الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في أي منزل، وهى كالآتي:

صانع طعام جيبراس 104 بسعر منخفض جدا ألا وهو 99 ريال سعودي.

مضرب بيض مع قطاعة كينوود بسعر أكثر من رائع ألا وهو 129 ريال سعودي، عروض العثيم علي الجوالات والشاشات .

. موقد هومر كهربائي بسعر منخفض ألا وهو 79 ريال سعودي.

خلاط جيباس 102 بسعر مغرى وهو 59 ريال سعودي.

قطاعة خضار أي تي سي بسعر 59 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس كوولين سعة اثنان لتر بسعر مخفض ألا وهو 149 ريال سعودي.

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