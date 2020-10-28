نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية الموفرة الاسبوعية للإلكترونيات حتى 3 نوفمبر 2020 – 17 ربيع الأول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية الموفرة الأسبوعية على أسعار الإلكترونيات، وتخفيضات على أسعار الشاشات بمختلف أحجامها وكبرة العلامات التجارية بالعالم العربي، والخصومات على أسعار الهواتف الذكية والجوالات بمواصفاتها المتنوعة، بالإضافة للتخفيضات على أسعار الإلكترونيات والعروض التوفيرية تقدمها أسواق العثيم في السعودية، وتستمر العروض قرابة الـ 7 أيام على مدار الأسبوع، وتبدأ العروض اليوم الموافق الأربعاء 28 أكتوبر 2020 – 11 ربيع الأول 1442، لتستمر حتى نفاذ الكمية وتنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر – 17 ربيع الأول، وتحتفل أسواق العثيم بمهرجان التخفيضات الكبرى، ليقدم لعملائه مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.

عروض العثيم السعودية الموفرة على الشاشات

عروض اورينو: شاشة سمارت تي في 43 بوصة بسعر 749 ريال سعودي، وعرض شاشة اورينو سمارت تي في 65 بوصة بسعر 1889 ريال سعودي.

عروض توشيبا: شاشة LED مقاس 40 بوصة بسعر 699 ريال سعودي، وعرض شاشة 32 بوصة بسعر 469 ريال سعودي، وعرض شاشة 43 بوصة بسعر 749 ريال سعودي.

عروض أرو: شاشة LED مقاس 50 بوصة بسعر 849 ريال سعودي، شاشة 65 بوصة بسعر 1589 ريال سعودي، شاشة 50 بوصة بسعر 699 ريال سعودي، شاشة 43 بوصة بسعر 549 ريال سعودي، شاشة 58 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي، شاشة 32 بوصة بسعر 279 ريال سعودي.

اوفر عروض العثيم الاسبوعية

عرض iPhone 11 بسعر 2799 ريال سعودي، العرض متاح لمدة 3 أيام فقط.

عرض هاتف SAMSUNG A71، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 1245 ريال سعودي.

عرض مايكروويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 169 ريال سعودي.

عرض محضر الطعام كينوود بسعر 139 ريال سعودي.

عرض ترمس ماركة السيف فلورا بسعر 49 ريال سعودي.

عرض طقم كسرولا نيو لايف 8 قطع بسعر 225 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية الموفرة على الهواتف الذكية

هاتف iPhone 12 Pro وصل حديثًا، متاح بسعر 4699 ريال سعودي و 5199 ريال سعودي، العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

هاتف iPhone 12 وصل حديثًا، متاح بسعر 3799 ريال سعودي، 4049 ريال سعودي، 4549 ريال سعودي، العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

هاتف SAMSUNG A31 ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 899 ريال سعودي.

هاتف SAMSUNG A21s ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 725 ريال سعودي.

هاتف SAMSUNG A11 ذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 499 ريال سعودي.

هاتف SAMSUNG A01 Core ذاكرة داخلية 16 جيجابايت بسعر 289 ريال سعودي.

انتظروا المزيد من عروض متاجر السعودية الكبري، وأوفر عروض التخفيضات على أسعار الإلكترونيات والشاشات الذكية والجوالات، حيث نعرض العديد من العروض الأسبوعية واليومية، والمزيد من عروض البلاك فرايدي 2020 في السعودية، وكوبونات خصم كبرى الممتاجر بالمملكة.