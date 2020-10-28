نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بابا غنوج بالطحينه 《أكلات مصرية》 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بابا غنوج، يعد بابا غنوج من الأكلات الشعبية المحببة لدى الجميع لطعمها المميز والفوائد الغير محدودة من تناول بابا غنوج، يمكن أن يكون طبق إضافي كمقبلات وممكن أن تكون وجبه متكاملة تمنح النشاط والتركيز وتساهم في خفض الدهون الضارة ، بابا غنوج من أشهر الأكلات المصرية على الإطلاق فلا يوجد بيت إلا وأمتلئت مائدته بهذه الأكلة الخفيفة، نوضح من خلال مفالنا فوائد كل من المكونات وطريقة العمايل الصحيحة للحصول على طبق مميز.

مكونات بابا غنوج

الباذنجان:_ يحتوي الباذنجان الأسود على نسبة مرتفعة من الحديد والعديد من المعادن المفيدة لصحة المخ، يساهم في تقليل سموم الجسم، يساعد مرضى السكري في تنظيم السكر في الدم، ينظم ضغط الدم، يساهم في امتصاص الحديد في الجسم، لراغبي الرشاقة هو ممتاز في خفض الوزن فهو يساهم في خفض الدهون الضارة بالجسم.

الطحينه:_ تصنع الطحينة من السمسم والقليل من زيت الزيتون لذا فهي مثالية لجمال الوجه ومنح شباب دائم لما تحتوية من مكونات طبيعية تمنح الجلد طراوة لحتوائها على فيتامين E، تعزز مناعة الجسم ، تعمل على تنشيط الدورة الدموية ، صحة القلب، تنظم الكوليسترول في الدم، تحسن من قدرة العظام.

إضافة إلى مكونات بابا غنوج:_

ثوم مهروس.

كمون مطحون.

قليل من الماء.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملح.

فلفل أخضر.

شطة حمراء.

باذنجان مشوي.

طريقة عمل بابا غنوج

نقوم بشوي الباذنجان بعدد ثلاث ثمرات ونتركها تبرد وهنا قومي بتقشير قطعة صغيرة وهي ساخنة حتى تستخرج زيتها، بعد أن تبرد قومي بتقشير باقي القشر ثم قومي بإضافة الثوم والفلفل الأخضر أو الألوان وقومي بهرس الباذنجان بشوكة كبيرة ثم قومي بتحضير الطحينه، في إناء عميق قومي بوضع خمس ملاعق كبيرة من الطحينه وقومي بإضافة ملعقة الخل الأبيض وقليل من الثوم المهروس و الكمون والملح والشطة الحمراء والملح ونصف فنجان من الماء وقومي بتقليب المزيج تقليبا جيدا جدا حتى تتجانس ثم قومي بإضافة الباذنجان المهروس والفلفل على الطحينه وقومي بموقعك بواسطة شوكة كبيرة حتى تتجانس المكونات، ثم قومي بوضع المكون في طبق التقديم وقومي بتزيين الطبق ببقدونس مفروم وبالهنا والشفا.