نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج عروض وتخفيضات بنده بالصور المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كتالوج عروض وتخفيضات بنده بالصور، اليوم قامت شركة بنده هايبر بإصدار كتالوج العروض والخصومات التي تقدمه كل أسبوع والذي ينتظره المواطنين بالمملكة السعودية كل أسبوع، وكالعادة تقدم متاجر بنده خصومات مميزة على السلع الغذائية، واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، ومنظفات المنزل ومنظفات العناية الشخصية.

كتالوج عروض وتخفيضات بنده بالصور المملكة السعودية

سوف نقدم لك اليوم الكتالوج الخاص ببندة هايبر كامل بالصور، يمكنك الإستفادة من جميع العروض والخصومات التي سوف نعرضها لكم من خلال أي متجر من متاجر بنده بالمملكة، هذه العرض ساري من 28/10/2020 إلى 3/11/2020 .

عروض وتخفيضات اللحوم والأسماك

سجق لحم بقري سعر الكيلو 28.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال، كيلو لحم قليل الدسم مقطع مكعبات بسعر 29.95 بدلاً من 39.95 ريال، كيلو لحم بقري مفروم قليل الدهن بسعر 28.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال، كفتة بقري سعر الكيلو 28.95 بدلاً من 32.95، عرق روستو بقري بسعر 39.95 بدلاً من 44.95 ريال، إسكالوب بقري سعر الكيلو 42.95 بدلاً من 49.95 ريال، برجر بقري سعر الكيلو 29.95 بدلاً من 34.95 ريال، اجنحة دجاج ماركة اليوم وزن 900 جرام 8.95 بدلاً من 10.95، صدور دجاج اليوم مقطعة فيلية وزن 450 جرام بسعر 19.50 بدلاً من 20.75 ريال، سمك شعور كبير الحجم سعر الكيلو 24.95 ريال، قطع ستيك سلمون سعر الكيلو 54.95 ريال، سمك هامور سعر الكيلو 39.95، حبار أبيض سعر الكيلو 21.95 ريال، كيلو جمبري سعر الكيلو 77.95 ريال، سمك تونا سعر الكيلو 15.95 ريال.

عروض وتخفيضات المنظفات

يمكن شراء جالون مسحوق سائل لتنظيف وتبيض وتعطير الملابس من إنتاج بنده بسعر 9.95 ريال، زجاجة صابون سائل وزن 3 لتر لتنظيف اليد والجسم بسعر 25.95 بدلاً من 34.95 ريال، زجاجة صابون سائل لتنظيف الصحون من إنتاج شركة بندة وزن لتر بسعر 8.95 بدلاً من 12.95 ريال، سائل للتطهير والتعقيم للقضاء على الجراثيم من بنده وزن 5 لتر بسعر 15 ريال بدلاً من 27.50، سائل لتنعيم وتعطير الملابس ماركة comfort تركيز عالي وزن لتر ونصف بسعر 20.95 بدلاً من 31.25 ريال، مسحوق لتنظيف الملابس من أريال وزن خمسة كيلو بسعر 44.95 ريال بدلاً من 89.95، سائل فانيش لإزالة البقع من الملابس بسعر 19.95 ريال فقط.

كتالوج عروض وتخفيضات بنده بالصور

الأن يمكن من معرفة باقي عروض بنده من خلال صور الكتالوج الخاص بها.