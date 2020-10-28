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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم اليوم مهرجان التخفيضات الكبري الاجهزة الكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم مهرجان التخفيضات الكبري الاجهزة الكهربائية بجمع الفروع وحتى نفاذ الكمية، وتشمل العروض شاشة قياس 43 بوصة من توشيبا سعرها ممتاز ب 749 ريال، و اور ال اى دي سمارت قياس 50 بوصة ب 849 ريال، هاتف سامسونج سعر الحبة ب 1.245 ريال، موديل آي 71 سعة 128 جيجا بايت، جوال ايفون 11 ب 2.799 ريال، سعة 128 جيجا بايت، مايكرويف كليك اون سعة 20 لتر ديجيتال ب 169 ريال، محضر طعام كينوود ب 139 ريال، ترمس السيف 2 حبة ب 49 ريال، كسرولا نيو لايف 8 قطع ب 225 ريال.
عروض العثيم اليوم مهرجان التخفيضات الكبري الاجهزة الكهربائية
لمحبي القهوة عرض على صانع قهوة من إمجوي ب 79 ريال، بدلا 102 ريال، وصانع الطعام ب 99 ريال، من جيباس بدلا من 147 ريال، مقلاة صحية لتحضير أشهي المأكولات ب 399 ريال، بدلا من 546 ريال، مضرب لخفق البيض ومعه قطاعة طعام من كينوود ب 129 ريال، بدلا 163 ريال، خلاط نيكاي 3 قطع ب 110 ريال، بدلا من 163 ريال.
عروض العثيم على الاجهزة الالكترونية
ميكرويف السيف سعة 20 لتر ب 229 ريال، طباخة ارز سعة 1.8 لتر من اى تي سي ب 79 ريال، بدلا من 141 ريال، مقلاة بطاطس 2 لتر ب 149 ريال، بدلا من 217 ريال، قطاعة خضار اى تي سي ب 59 ريال، 113 ريال، غلاية ماء اميجوي ب 49 ريال، بدلا من 85 ريال، موقد هومر كهربائي ب 79 ريال، بدلا من 90 ريال.
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