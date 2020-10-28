نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى تخفيضات بنده على الأجهزة الكربائية والهواتف الذكية لهذا الأسبوع بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى تخفيضات بنده على الأجهزة الكربائية لهذا الأسبوع والذي يبدأ من 28/10/2020 إلى 3/11/2020، حيث أن بنده هايبر يقدم في كل فروعه بالمملكة السعودية عروض مميزة جداً على مجموعة كبيرة ومتنوعة وضرورية لكل منزل من الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية.

أقوى تخفيضات بنده على الأجهزة الكربائية والهواتف الذكية لهذا الأسبوع

لا يجب أن يفوتك خصومات بنده الجديدة على الأجهزة الكهربائية، هناك عروض شاشات التليفزيون و بعض أجهزة المطبخ الكهربائية، وتخفيضات مميزة على أهم ماركات الهواتف الذكية.

عروض وتخفيضات بنده على الأجهزة الكربائية

يمكنك شراء خلاط لخفق الطعام مع مطحنة ماركة مولينكس بسعر 149 ريال بدلاً من 205، خلاط ماركة Philips بسعر 99 ريال بدلاً من 155 ريال، خلاط مع عدد 2 مطحنة ماركة ارايتي بسعر 79 ريال بدلاً من 165، كبة لتقطيع وطحن الطعام ماركة ATC بسعر 59 ريال بدلاً من 85، مفرمة لحم ماركة مولينكس بسعر 399 ريال بدلاً من 555.

يمكنك شراء مبرد للمياه ماركة DORA بسعر 349 ريال بدلاً من 469 ريال، مكواة بالبخار تيفال بقوة 2500 واط بسعر 129 ريال بدلاً من 209 ريال، مكنسة كهربائية ماركة جيباس بسعر 115 ريال بدلاً من 165، ثلاجة صغيرة الحجم 46 لتر من وايت هاوس باللون الفضي بسعر 359 ريال بدلاً من 599، مكنسة كهربائية ماركة كليك أون بسعر 199 ريال بدلاً من 349 ريال.

أقوى تخفيضات بنده على الهواتف الذكية

يمكن الحصول على هاتف سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1699 ريال بدلاً من 2199 ريال، وهاتف ماركة هواوي نوفا 7i بسعر 1049 ريال بدلاً من 1149 ريال، موبيل هواوي y8p بسعر 849 ريال بدلاً من 930.

عروض قوية من بنده هايبر على شاشا التلفزيون

تلفزيون سمارت 4k ماركة tcl مقاس 70 بوصة يعمل بنظام الأندرويد بسعر 2799 ريال بدلاً من 4499، تلفزيون ماركة إمبكس جلوريا سمارت 4k مقاس 65 بوصة 1699 بدلاً من 2409 ريال، شاشة تلفاز ماركة توشيبا سمارت 4k مقاس 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال، شاشة تلفزيون ماركة سكاي ورث مقاس 32 بوصة LED بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال.