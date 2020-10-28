أحدث عروض الجوال من أسواق العثيم عروض وتخفيضات لن تتكرر مرة أخرى

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عمر شويل - جدة أحدث عروض الجوال من أسواق العثيم نقدم لكم اليوم أحدث عروض أسواق عبد الله العثيم للهواتف المحمولة والشاشات التليفزيونية الذكية والتي بدأت في يوم الثلاثاء الثاني من ربيع أول 1442 ه‍، الموافق 19 من أكتوبر 2020م، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء 10 من ربيع الأول 1442 هـ، الموافق 27 من أكتوبر الجاري، وتشمل مجموعة رائعة من الهواتف المحمولة والشاشات بأسعار لا تقارن، فقط اغتنموا الفرصة من عروض أسواق عبد الله العثيم السعودية.

احدث عروض الجوالات من أسواق عبد الله العثيم

هاتف سامسونج كور تو، سعة الذاكرة 16 جيجابايت، اللون بنفسجي، فقط بسعر 359 ريال سعودي. هاتف سامسونج موديل أي 21 اس، سعة ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، فقط بسعر 759 ريال سعودي. هاتف سامسونج موديل 131 أي، سعة الذاكرة 128 جيجابايت، باللون الأحمر الرائع، بسعر مميز جداً فقط 931 ريال سعودي. هاتف هونر طراز 8 أي، سعة ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، باللون الأزرق، هو 469 ريال سعودي. هاتف هونر 9 اكس، سعة ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، لون أزرق لامع، فقط بسعر 899 ريال سعودي. تابلت جي تايد طراز جي 19، فقط بسعر 185 ريال سعودي.

احدث عروض الشاشات من أسواق العثيم

شاشه اورينو مقاس 32 بوصة، ال اي دي، فقط بسعر 349 ريال سعودي. شاشة اوبو رينو اتش دي سمارت مقاس 55 بوصة، بسعر 1299 ريال سعودي فقط. شاشة اي تي سي ، ال اي دي مقاس 58 بوصة فقط بسعر 1099 ريال سعودي. شاشة اور ال اي دي، مقاس 40 بوصة فقط بسعر 509 ريال سعودي.

المدة المحددة لعروض الجوال من أسواق العثيم

بدء العروض الأسبوعية لأسواق العثيم في الثلاثاء الموافق ١٩ من شهر أكتوبر 2020، على أن تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري.