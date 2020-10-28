نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات والمنتجات الغذائية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح لولو هايبر ماركت من ضمن الأسواق التي تحمل قيمة كبيرة في عالم أسواق التجزئة وعلى الرغم من كونه تم تأسيسه منذ عام 2000 حيث يحتفل هذا العام بمرور عشرون عام على تأسيسه إلا انه قد تمكن منافسة الرواد في هذا المجال مثل مكتبة جرير وأسواق بنده وأسواق العثيم على أقد تقدير كما أنها تميزت بتقديم عروضها وتخفيضاتها الرائعة التي يتهافت عليها الجميع من جميع الفئات.

عروض لولو هايبر ماركت

يقوم لولو هايبر ماركت خلال تلك الفترة بعدد من التخفيضات على الجوالات:

هواوي جوال لايت مساحة 128 جيجا ب780 ريال.

ايفون ابل اس بلس 6 32 جيجا بلونه الرمادي ب1150 ريال.

رينو اوب وبرو 3 256 جيجا ب1800 ريال.

ايه اوبو 92 ب1000 ريال 128 جيجا.

عروض لولو للجوالات

يقدم لولو ماركت عروض تنافسية هائلة عبلى الجوالات بنزيلات كبيرة.

ايه 12 اوبو 32 جيجا 500 ريال.

ايه 31 اوبو 128 جيجا 750 ريال.

نوفا سي أي 7 هواري 128 جيجا 1400 ريال.

اس 1 برو فيقول 128 جيجا 950 ريال.

ايه 7 لينوفو 64 جيجا 400 ريال.

عروض لولو للمواد الغذائية

كيوي يوناني سعر الكيلو 9.94 ريال.

يوسفي استرالي 7.94.

رويال تفاح فرنسي 5.94.

كوسة 4.94، جزر استرالي 3.94.

بصل مصري احمر 2.64.

عروض لولو للحوم