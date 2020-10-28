نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض العثيم الأسبوعية لا شك أن الأجهزة الكهربائية من العناصر الأساسية في أي منزل، والتي تشمل التلفزيون والثلاجة والفريزر والفرن الكهربائي وغيرها من الأجهزة الأخرى التي تتنوع على حسب رغبة صاحب المنزل أو رب الأسرة في الشراء، بالإضافة إلى التغيرات التي يخضع لها العصر الذي نعيش فيه، ولما كانت عروض العثيم الأسبوعية متميزة لعملائها، فقد قدمت مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية بمركات عالية الجودة وأسعار في متناول الجميع لمساعدة المقبلين على الزواج في تجهيز منزلهم بأفضل الأجهزة وبأسعار ممتازة.

عروض العثيم الأسبوعية

ولم تقتصر عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية فقط، ولكنها قدمت عروض متنوعة على أجهزة الهواتف المحمولة لعشاق الهواتف بأنواعها سامسونج وهونس، وذلك بعد أن أضحى الهاتف المحمول من ضروريات الحياة فهو وسيلة للتواصل بين الأفراد في جميع أنحاء العالم، كما أنه وسيلة ترفيه للأفراد بمختلف أعمارهم الصغير قبل الكبير لتصفح مواقع التواصل الإلكتروني، والقدرة على ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية، وللتعرف على عروض أسواق العثيم تابعوا معنا.

عروض العثيم للأجهزة الكهربائية

شاشة 40 بوصة بسعر 519 ريال سعودي.

شاشة أورينو ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي.

رسيفر فيفاكس ديجيتال بسعر خيالي 69 ريال سعودي.

صانع طعام كينوود 800 واط بسعر 219 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس سينكور بسعر 199 ريال سعودي.

مكواه باينكس جاف بسعر 59 ريال سعودي.

مكنسة كولين براميل بسعر 139 ريال سعودي.

عروض العثيم للجوال