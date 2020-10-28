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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية على الأدوات الكهربائية خصم يصل ل 50 % في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المستهلكين العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم على كافة المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية، العروض من أكثر الأشياء التي تجذب الكثير من العملاء باختلاف طبقاتهم، و أسواق عبد الله العثيم من الأسواق السعودية المشهورة على نطاق واسع وتقدم تخفيضات على الأدوات المنزلية، بلغ عدد فروع أسواق العثيم نحو 183 فرع في كافة أنحاء المملكة ونحو 31 فرع في جمهورية مصر العربية.
عروض أسواق العثيم
أسواق العثيم نالت إعجاب الكثير من المستهلكين في كافة أنحاء العالم، لما تقوم به من عروض على السلع الغذائية والأدوات المنزلية، حيث تمكنك أسواق العثيم من شراء كافة احتياجاتك من مكان واحد وفعلت خدمات الأون لاين أيضاً ومن بعض العروض:
- فرن كهربائي مزود بشواية سعة 45 لتر بسعر 259 ريال سعودي.
- محضر طعام براون بسعر 450 ريال سعودي.
- طهاية أرز 0.8 لتر بسعر 78.75 ريال سعودي.
- مقلاة بطاطس دوسيل كهربائية بسعر 390 ريال سعودي.
- مقلاة بطاطس بدون زيت بسعر 500 ريال سعودي.
عروض العثيم الأسبوعية
أسواق العثيم تعمل على إرضاء كافة متطلبات المستهلك بجميع الطرق، ولهذا قامت بتقديم عروض أسبوعية على جميع السلع والمنتجات الغذائية، وسنعرض لكم بعض من العروض الأسبوعية في أسواق العثيم:
- كرتونة تمر جالاكسي بسعر 36.95 ريال سعودي.
- كيلو لحم مفروم بلدي بسعر 19.95 ريال سعودي.
- كيلو لحم بلدي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي.
- كيلو عنب كبير بسعر 7.95 ريال سعودي.
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