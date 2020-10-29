أقوي عروض ساكو على مستلزمات البيت لمدة يومين فقط ألحق العرض

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عمر شويل - جدة أقي عروض سايكو تمكنت شركة ساكو لتجارة التجزئة من السرعة والانتشار بشكل كبير والوصول إلى كل عميل في المملكة العربية السعودية حيث كونها تخصصت في عدد من الأقسام المعينة عن غيرها من شركات التجزئة مثل مستلزمات فرش الحدائق والمستلزمات الرياضية، وألعاب اللياقة البدنية والرياضية، وكذلك لوازم السيارات وتطوير وتحديث المنازل والبيوت كما أنها تمكنت من اخذ توكيل شركة أيه سي أي العالمية للمعدات، خصومات سايكو

وتميزت بموقعها الإلكتروني التي يصل لداخل كل بيت كما انها تخصصت في توفير المنتج لباب البيت مع الضمان ومتابعة الصيانة.

عروض ساكو

طقم حمام قطعة واحدة روما لون ابيض ب369.80 ريال. طقم حمام قطعة واحدة اركو ابيض ب470.80 ريال. طقم حمام قطعة واحدة تورنتو ابيض ب470.85 ريال. طقم حمام قطعة واحدة كاسا ابيض ب525.55 ريال. حوض حمام مقاس 40*49*57 ابيض 251.80 ريال. حوض حمام 36*44*53 ابيض ب251.80 ريال. حوض حمام 56*46*82 ب154 ريال.

عروض ساكو للأدوات الصحية

حوض 65*51*83 ابيض ب155 ريال. بانيو جاكوزي مقاس 150*91*64 ب2.600 ريال. بانيو جاكوزي 129*129*66 ابيض اللون ب3.290 ريال. بانيو جاكوزي 152*152*65 ب4.280 ريال. جاكوزي 180*121*73 ابيض ب4.170 ريال. بانيو فقط 170*75*58 ب2.410 ريال. بانيو مقاس 170*87*74 ب2.410ر ريال.

خصومات ساكو للأجهزة المنزلية

جهاز محرك طعام يعاد شحنه 2200 أمبير ب130 ريال.

ماكينة صانعة الوافل ب220 ريال 1000 وات.

محضرة ايس كريم هاميلتون بيتش ب185.99 ريال 3 قطع.

محضر الحلوي المثلجة ب198 ريال.

أقي عروض سايكو