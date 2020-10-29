خصومات عروض عبد الواحد على الأجهزة المنزلية والإلكترونية تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض عبد الواحد تعد مؤسسة عبد الواحد من أقدم المؤسسات التي دخلت مجال التجارة بالتجزئة وذلك منذ الستينات وتمكنت من استقطاب العديد العلامات التجارية العالمية حيث بلغ مجموع العلامات التجارية لديها ل40 علامة حتى الآن كما بلغت صالات العرض التابعة لها حوالي 56 صالة، كما أنها تقوم بتقديم العديد من العروض والخصومات الهائلة على مختلف المنتجات الخاصة بالمطبخ وأدواته وكذلك منتجات العناية الشخصية سواء كانت النسائية أو الرجالية أو العناية بالأطفال، وأيضا الأجهزة الإلكترونية والجوالات وألعاب الفيديو والكاميرات. عروض عبد الواحد فرت كهربي لوكسيل 70 لتر ب438 ريال.

فرن كهربي سعة 36 لتر ب190 ريال.

فرن كهربي 40 لتر لوكسيل ب300 ريال.

فرن لوكسيل 45 لتر ب200 ريال.

محضر طعام كينوود 300 وات ب170 ريال.

مالتي كويك خلاط يدوي 600 وات 5 قطع ب290 ريال. عروض عبد الواحد للأجهزة الكهربائية قلاية مالتي فراي ديلونجي 1400 وات سعة كيلو ونصف ب850 ريال.

خلاط مولينكس لتر ونصف 500 وات ب285 ريال.

قطاعة بصل مولينكس 400 وات ب207 ريال.

قطاعة بصل براون ب75 ريال. تخفيضات عبد الواحد ماكينة الاسبريسو باللمس ب5038 ريال.

غلاية ماء 3000 وات بيور ايز ب166 ريال.

كوركماز ماكينة تحضير القهوة التركي 400 وات باللون الأرجواني ب328 ريال.

خلاط باناسونيك 400 وات ب120 ريال. خصومات عبد الواحد للجوال جوال حواوي برايم 7 64 جيجا باللون الأزرق ب735 ريال.

سامسونج جالاكسي نوت 10 باللون الأبيض 256 جيجا ب3825 ريال.

جوال سامسونج جالاكسي بلس 10 256 جيجا باللون الأبيض ب4381 ريال.

جوال هواوي 30 بي بإصداره الجديد 128 جيجا باللون الأسود ب1095 ريال.

باور بانك استرو النقال 3 منافذ بلونه الأسود ب130 ريال.

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