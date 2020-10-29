نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الأسبوعية خصومات نهاية الشهر تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب شركة الدانوب هي أحد أهم الأسواق المركزية والتي تم أفتتاح أول فرع لها في عام 1987 وهي تابعة لمؤسسة بن داود ويقتصر تقديم خدماتها على حدود المملكة العربية السعودية فقط بجدة والرياض ومكة والمدينة المنورة، وهي أحد أهم الأسواق المركزية التي لها صيت وقاعدة كبيرة من العملاء والمستخدمين لها ويرجع ذلك إلى الثقة التي تمكنت تلك الأسواق من بنائها بينها وبين عملائها من حيث جودة المنتجات وتخفيضات الأسعار، عروض الدانوب والتي خلقت من خلالها بيئة تنافسية عالية الجودة مع الأسواق الأخرى أمثال العثيم والمزرعة وغيرها من أسواق التجزئة الأخرى، وقد قدمت عروض بمناسبة عودة المدارس. عروض الدانوب نوتيلا شوكولاتة سبريد 750 جم ب26.30 بدل 37.94 ريال.

دو دجاج مجمد كيلو و300 جرام ب12.94 بدل 18.99 ريال.

الشعلان أرز بسمتي بنجابي وزن 10 كيلو جرام ب64.94 بدل 81.49 ريال.

ليبتون شاي 200 كيس ب22.94 ب37.74 ريال.

عافية زيت عباد الشمس لتر ونصف عرض زجاجتين ب25.94 بدل 36.94 ريال. تخفيضات الدانوب للألبان عروض الدانوب كيلو جبن ملح خفيف مصري ب21.94 بدل 31.74 ريال.

مربي بنكهات مختلفة توت، تين، مشمش، فراولة ب11.94 بدل 18.51 ريال.

لولبية جبنة ب44.94 بدل 64.49 ريال.

امتنال جبنه فرنسية ب39.94 بدل 63.49 ريال.

دليزيا جبنه شيدر ب39.94 بدل 67.94 ريال.

الطيب قشطه مصرية ب16.94 بدل 24.99 ريال.

سنابل الخير جبنه دوبل كريم ب16.94 بدل 20.76 ريال. خصومات الدانوب للمكسرات عروض الدانوب كيلو كاجو ب49.94 بدل ب85.01 ريال.

كيلو الهيل ب199.99 ريال بدل 250.01 ريال.

مكسرات وزن مشكل ب62.94 بدل 83.94 ريال.

كيلو فلفل اسود مطحون ب19.94 بدل 50.24 ريال.

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