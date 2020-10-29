عروض هايبر بنده الأسبوعية خصومات هائلة على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده يعد هايبر بنده من أشهر الهايبرات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتم إنشائه 1978 وتم اندماجه مع الشركة العزيزية بنده تحت ريادة مجموعة صافولا، وهي من إحدى الشركات الغذائية ونقدم لكم الآن عروض هايبر بنده المتاحة في الوقت الحالي. عروض بنده ماركت عروض هايبر بنده شامبو صانسيلك (400 مل) أو بلسم (350 مل) 1+1 بسعر 18.50 ر.س.

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وحفاضات للأطفال بامبرز العبوة الكبيرة / عناية مميزة بسعر 69.95 ر.س للمجموعة. عروض بنده الأسبوعية شيكولاتة جالكسي كنز (90 جرام) بسعر 9.95 للحبه ريال سعودي.

مشروب قهوة ستاربكس (200/220/250 مل) والعبوة بسعر 9.95 ر.س.

عروض هايبر بنده لزيت دوار الشمس هالة(1.5 لتر) بسعر 9.50 ر.س.

وطحين فاخر/ أسمر البيكر (1 كيلو) بسعر 9.95 ريال سعودي للعرض كله 3 عبوات.

بصل أحمر مصري هندي سعر الكيلو 2.25 ريال سعودي.

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تخفيضات بنده على مسحوق غسيل مركز برسيل 7 كيلو بعد الخصم ,48.95 ريال سعودي.

شامبو + بلسم (540 مل)/ شامبو هيد آند شولدرز(600 مل) 1+1 بعد الخصم السعر 32.95 ر.س.

شمام محلي بسعر 2.95 ريال سعودي.

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