نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية شاهد كتالوج الأسعار الجديد لجميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تقدم أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية مجموعة مميزة من العروض على الكثير من أقسام الطعام، وسنتعرف الآن على أهم العروض الموجودة، وعروض العثيم الأسبوعية تقدم على جميع منتجاتها من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وأدوات مطبخ والكرتونيات وغيرها. عروض العثيم الأسبوعية يوجد لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم غنم روماني بالعظم بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو.

ولحم خروف بربري بالعظم 46.95 ريال سعودي للكيلو.

ولحم حاشي بالعظم بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم رفيدي بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو.

ولحم كولومبي مفروم مبرد بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو. عروض العثيم تورتة من نوع البلاك فورست بحجم وسط بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95.

وبلح الشام بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو بدلًا من 24.95.

ومعجنات مشكلة بسعر 27.50 ريال سعودي للكيلو بدلًا من 35.95. عروض العثيم للأجهزة تقدم أسواق العثيم عروض على الأجهزة ومنها شاشة توشيبا حجم 43 بوصة إل إي دي بسعر 799 ريال سعودي.

شاشة مايكروديجيت حجم 40 بوصة إل إي دي بسعر 449 ريال سعودي.

هاتف سامسونج E21s بمساحة 64 جيجا بسعر 769 ريال سعودي.

هاتف سامسونج E11 بمساحة 32 جيجا بسعر 525 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y7p بمساحة 64 جيجا بسعر 689 ريال سعودي.

وهاتف هواوي نوفا i7 بمساحة 128 جيجا بسعر 999 ريال سعودي.

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