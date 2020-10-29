نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على أجهزة المطبخ في مهرجان التخفيضات الكبري في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على أجهزة المطبخ، أسواق العثيم من أكثر أنواع الأسواق التي تهتم بجميع عملائها وإسعادهم دائماً لذا ينظر الكثيرون في أراضي المملكة العربية السعودية العروض التي تقدمها أسواق العثيم بصفة مستمرة، لثقتهم الكبيرة في جودة منتجاتهم وأنهم على يقين بأن العروض سوف تتناسب مع ظروفهم ومستواهم الاقتصادي، خاصة بعد الانحدار الاقتصادي الذي حدث في جميع دول العالم، ولهذا قدمت أسواق العثيم othaim market تخفيضات جبارة تفوق الخيال على معظم منتجاتها بصفة عامة وعلى الأدوات المنزلية وأجهزة المطبخ بصفة خاصة.

عروض العثيم على أجهزة المطبخ

أسواق العثيم اسم لا مثيل له وعروضه تختلف عن غيره من الأسواق وبالأخص على أجهزة المطبخ، وهو ما نقدمه لكم خلال السطور القليلة.

طقم قدور رويال فورد عدد اثنا عشر قطعة بسعر منخفض جدا ألا وهو 110 ريال سعودي.

طقم أدوات مطبخ عدد عشر قطع بسعر لن تصدقه ألا وهو 29 ريال سعودي.

قدر بخار رويال فورد بسعر أكثر من رائع ألا وهو 69 ريال سعودي.

طقم شاي ذات شكل رائع وبسعر منخفض جدا ألا وهو 14.95 ريال سعودي كما يمكنك متابعه عروض العثيم علي الجوالات .

. قالب كيك رويال فورد عدد ثلاث قطعة بسعر 34.95 ريال سعودي.

حافظة طعام بلاكستون عدد ثلاث قطعة بسعر مغري ألا وهو 79 ريال سعودي.

حافظة طعام سولتير عدد ثلاث قطعة بسعر منخفض ألا وهو 39 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية

العديد من عملاء أسواق العثيم يبحثون بصفة مستمرة عن عروض العثيم على الأدوات المنزلية، لأنهم يريدون التجديد دائماً لذا قدمت أسواق العثيم عروضها الجبارة علي معظم الأدوات المنزلية وهى كالآتي:

منشر غسيل كوم واي 18ملي حديد بسعر 29.95 ريال سعودي.

ترمس ريجال سعة ثلاثة لتر بسعر منخفض جدا ألا وهو 69 ريال سعودي.

ترمس ميلتون ال بسعر لن تصدقه ألا وهو 19.95 ريال سعودي.

مكواة جيبراس بسعر عليه تخفيض رائع ألا وهو 59 ريال سعودي.

خلاط يدوى أي تي سي بسعر 59 ريال سعودي.

يمكنك التمتع بكافة عروض العثيم من خلال تفحص الموقع الخاص بنا.