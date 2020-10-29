نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية شهر التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية شهر التخفيضات على جميع المستلزمات الاساسية لكل منزل، ونبدأها بكيلو من صدور الدجاج ساديا ب 39.95 ريال، بدلا من 61.90 ريال 2 حبة، 200 جم من الجبنة الموزاريلا ب 6.95 ريال بريزيدن، كرتون من دجاج ساديا لا يوجد به احشاء ب 114 ريال، بدلا من 149 ريال، عبوة ورق قصدير وزن 45 سم ب 18.95 ريال، بدلا من 25.25 ريال، وورق التغليف 200 قدم ب 10.50 ريال، مفارش سفرة مخرمة ب 12.95 ريال، أكياس نفاية من سانيتا كلوب ب 19.95 ريال، مجموعة مياه أكوافينا ب 7.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال.

تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية شهر التخفيضات

علبة من قلويات هولنز وزن 170 جم ب 17.50 ريال، بدلا من 28.50 ريال، علبة من مكسرات إكسترا هولنز ب 11.95 ريال، سوبر دبلوكس مملح ب 11.95 ريال، فول سوداني مملح 1+1 مجاناً ب 7.75 ريال، بدلا من 15.50 ريال، أصابع شيكولاته ميني نوبليرون ب 12.95 ريال، بدلا من 18.50 ريال، بسكويت ريتز 16 حبة ب 13.95 ريال، بدلا من 18.50 ريال، شوكولاته أوريو مينيز كادبوري ب 11.95 ريال، بدلا من 18.50 ريال، كيك بالشوكولاته ب 7.95 ريال، بدلا من 10.95 ريال.

تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية على المشروبات

سعر حليب عضوي 100% من كامبينا ب 8.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال، كرتون من عصير كي دي دي 24 حبة ب 25 ريال، كرتون من عصير المراعي 18 حبة ب 13.95 ريال، عصير اورجنال 18 حبة ب 11.90 ريال، 2 حبة من عصير كوكتيل وزن لتر ونص ب 10.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، كرتون من شراب الشعير يتكون من 6 زجاجات وزن 330 مل ب 31.95 ريال، بدلا من 36 ريال.