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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الجوالات والشاشات وأقوى العروض في السعودية هذا الأسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات والشاشات أسواق جرير لا مثيل لها في عروضها لأنها تريد أن توفر لجميع عملائها ولكل من يرغب في شراء منتجات أسواق جرير في المملكة العربية السعودية الوقت والمجهود، لتقديم أفضل العروض مثل عروض جرير علي الأجهزة الإلكترونية و غيرها لكى يختاروا العروض التي تتناسب مع ظروفهم المادية والاقتصادية، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا، لأن هذا الفيروس أثر على الجميع بصورة عكسية لذا وفرت أسواق جرير أسعار وتخفيضات وعروض، للعمل على إسعاد وإرضاء جميع عملائها وفى نفس الوقت بأفضل جودة.
عروض جرير على الجوالات والشاشات
خلال هذه الأسطر نود أن نستعرض معكم جميع منتجات الشاشات بكل مواصفتها وعروضها من خلال أسواق جرير السعودية، وفى نفس الوقت السعر الأصلي والسعر بعد العرض دون الخروج من المنزل، ليقارن كل ما يريد شراء شاشة النوع الذي يريده بالجودة التي يبحث عنها بأفضل سعر بين المنافسين، وإليكم عروض أسواق جرير على الشاشات:
- شاشة تى سى ال صورة رائعة 75 بوصة بسعر 14999 ريال سعودي، وهذا السعر شامل الضريبة.
- شاشة سكاي وورث ذات صورة واضحة 65 بوصة ألترا اتش دي 4K بسعر منخفض ألا وهو 2399 ريال سعودي شامل الضريبة.
- شاشة تى سى ال كبيرة 75 بوصة بسعر مغرى ألا وهو 3999 ريال سعودي.
- شاشة هاير 65 بوصة بسعر مناسب ألا وهو 4290 ريال سعودي.
عروض وتخفيضات جرير السعودية على الجوالات
جرير في سوق السعودية الأشهر للأجهزة الإلكترونية والتليفونات المحمولة أو بمسمى آخر الجوالات التي ينتظر الكثير دائما العروض المقدمة منهم، نظراً الثقة الكبيرة التي تحظى بها أسواق جرير في المملكة العربية السعودية، وسوف نقدم لكم بعض عروضها على جوالات سامسونج:
- جوال سامسونح جالكسى نوت 20 رمادى، 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- جوال سامسونج جالكسى اس 10 شريحتين ذات لون أبيض، 256 جيجا بايت بسعر 2299 ريال سعودي وهذا السعر شامل الضريبة.
- جوال سامسونج جالكسى نوت 20 برونزى، 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- جوال سامسونج جالكسى نوت ألترا ذات لون أسود، 256 جيجا بايت بسعر 4999 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير على الجوالات والشاشات وأقوى العروض في السعودية هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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