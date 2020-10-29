نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهر التخفيضات بالسعودية واقوي عروض الجوالات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهر التخفيضات بالسعودية واقوي عروض الجوالات اليوم نبدأها من معارض جرير بالسعودية وفر 1.150 ريال، عند شراء هاتف سامسونج نوت 20 5G سعة 256 جيجا بايت ب 3.999 ريال، بدلا من 5.149 ريال، جوال جالكسي S20 FE ب 2.599 ريال، بدلا من 2.999 ريال، مع إمكانية التقسيط الشهري ب 147 ريال، على 24 شهر، عروض ماتتوقف من معارض الحداد على الجوالات، سعر هاتف هواوي واي 8 بي سعة 128 جيجا بايت ب 819 ريال، بدلا من 930 ريال، معه POWER BANK مجاني.

شهر التخفيضات بالسعودية واقوي عروض الجوالات اليوم

هواوي Y8s سعة 64 جيجا بايت ب 699 ريال، بدلا من 820 ريال، لونه أخضر ومعه Headphones مجانا، نوكيا جوال ب 625 ريال، هواوي 9 برايم ب 899 ريال، بدلا من 1.099 ريال، هواوي واي 5 ب 439 ريال، بدلا من 499 ريال، نوكيا 230 ب 229 ريال، و نوكيا 105 ب 68 ريال، ريدمي نوت 9 ب 809 ريال، بدلا من 899 ريال، ريديمي اكسيومي 10 لايت ب 1.359 ريال، بدلا من 1.449 ريال.

تخفيضات الجوالات اليوم

هاتف OPPO A93 سعة 128 جيجا بايت ب 1.199 ريال، الهاتف متاح في معارض اكسيوم، عروض بن داود على الهواتف تتضمن هاتف سامسونج جالكسي ايه II ب 515 ريال، جالكسي ايه 31 ب 899 ريال، جالكسي ايه 71 1.299 ريال، إنرجايزر بنك الطاقة ب 59 ريال، اى لايف تاب ب 99 ريال، بدلا من 189 ريال، توشيبا سماعة أذن ب 29 ريال، أورينو سماعة بلوتوث ب 75 ريال.