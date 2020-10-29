نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات لولو ماركت السعودية عروض ال 10 أيام كبري صفقات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات لولو ماركت السعودية عروض ال 10 أيام كبري صفقات مذهلة على الأدوات المنزلية والإلكترونيات، يقدم لولو ماركت تخفيضات رائعة ولمدة 10 أيام من الآن في شهر التخفيضات، ومنها هاتف سامسونج نوت 10 لايت سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ب 1.469 ريال، بدلا من 2.189 ريال، سامسونج جلاكسي ىي سعة تخزين 128 جيجا بايت ب 1.599 ريال، بدلا من 1.949 ريال، شاشة Sony android tv ب 5.299 ريال، بدلا من 7.499 ريال، وسوني Bravia قياس 65 انش ب 2.999 ريال، بدلا من 4.999 ريال.

تخفيضات لولو ماركت السعودية عروض ال 10 أيام كبري صفقات مذهلة

جوال سامسونج جالكسي S20Outra سعة 128 جيجا بايت ب 3.699 ريال، بدلا من 3.699 ريال، جالكسي 20 إس بلس ب 2.999 ريال، بدلا من 4.159 ريال، جالكسي إس إم إي سعة 32 جيجا بايت ب 515 ريال، جالكسي A21S سعة 64 جيجا بايت ب 749 ريال، بدلا من 819 ريال، اوبو إي 53 سعة 64 جيجا بايت ب 699 ريال، و نسخة 128 جيجا بايت ب 849 ريال.

تخفيضات لولو ماركت السعودية على الجوالات

هواوي بي 40 سعة 128 جيجا بايت ب 2.399 ريال، بدلا من 2.849 ريال، هواوي بي 40 برو سعة 256 جيجا بايت ب 3.349 ريال، بدلا من 3.829 ريال، جوال فيفو في 19 سعة 128 جيجا بايت ب 1.299 ريال، بدلا من 1.399 ريال، موتورولا ون فيجن سعة 128 جيجا بايت ب 699 ريال، بدلا من 999 ريال، هواوي نوفا 7 نسخة 256 جيجا بايت ب 1.599 ريال، بدلا من 1.899 ريال.