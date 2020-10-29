نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب على اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب على اللحوم والدواجن الدانوب هي أحدي الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة لكافة المنتجات ليست فقط الغذائية بل أيضا كل ما يتعلق باحتياجات البيت من مستلزمات وأجهزة منزلية وأدوات المطبخ وأيضا قسم خاص بمنتجات الأجهزة الإلكترونية ييي وغيره من المنتجات إلى أخره من العروض والخصومات التي أصبح من الصعب أن تجد مثيلها في أي شركات تجزئة أخري كما أنها تدخل في قائمة المنافسين الرواد لأكبر الشركات العالمية، ويعد أنتشارها في انحاء المملكة العربية السعودية من أكثر العوامل التي ساهمت في ازدهارها ونجاحها بتلك الطريقة.

خصومات الدانوب على المنتجات الغذائية

تقدم فروع الدانوب عدد من الخصومات على مجموعة من المنتجات الغذائية؛

نوتيلا شوكلاتة كيلو إلا ربع ب27 ريال بدل 38 ريال، دو دجاج مجمد كيلو و300 جم ب13 ريال بدل 20 ريال، الشعلان أر بسمتي وزن 10 كيلو ب65 ريال بدل 82 ريال، ليبتون شاي 200 كيس ب23 ريال بدل 38 ريال، زيت عافية دوار الشمس عرض 2 زجاجة سعة لتر ونصف ب26 ريال بدل 37 ريال.

عروض الدانوب على اللحوم

لحم بقري برازيلي سايد الكيلو ب40 ريال بدل 63 ريال، لحم بقري أوصال ب23 ريال بدل 39 ريال، لحم بقري مفروم ب22 ريال بدل 37 ريال، سجق بقري ب28 ريال بدل 43 ريال، شيش طاووك ب20 ريال بدل 39 ريال، كفتة برازيلي بقري ب27 ريال بدل 37 ريال.

عروض الدانوب على الأسماك

كيلو سمك إبراهيم سلطان ب32 ريال بدل 39 ريال، كيلو سمك قاروص ب29 ريال بدل 37 ريال، كيلو سمك هامور ب54 ريال بدل 71 ريال، كيلو جمبري وسط ب31 ريال 46 ريال، كيلو سمك سلماني ب26 ريال بدل 31 ريال، كيلو سمك ماكريل ب22 ريال بدل 28 ريال.