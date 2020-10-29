عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية تمتلك المملكة العربية السعودية على أكثر من 400 فرع هايبر بنده فهو صرح عظيم و سلسلة تجارية ضخمة داخل المملكة، حيث يبلغ عدد العمال يتخطى 30.000 ألف وموظف، ودائمًا تسعى أسواق هايبر بنده لتطوير الخطط التوسعية، توسع هايبر بندة في كافة دول الوطن العربي، ومنتجات بنده تحمل علامة تجارية مميزة، ومنتجاتها تباع داخل أسواق بنده فقط. عروض هايبر بنده قام هايبر بنده بعمل عروض وتخفيضات هايبر بنده وقام بعمل عروض مميزة على كلاً من: خلاط ماركة أي تي سي قوة 300 وات بسعر 79 بدلاً من 129 ريال سعودي.

مكواة تيفال بسعر 69 بدلاً من 85 ريال سعودي.

مايكروويف شارب سعة 20 لتر بسعر 219 بدلًا من 319 ريال سعودي.

قطاعة بقوة 500 وات مولينكس بسعر 119 بدلًا من 195 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده مناديل مبللة جونسون) بسعر 34.95 بدلاً من 54.95 ريال سعودي،

سائل استحمام جونسون حجم 500 مل بسعر 28 ريال سعودي

بودرة اطفال جونسون بحجم 500 مل بسعر 27.95 ريال سعودي.

2 عبوة من حليب الأطفال ماركة نوفالاك 3 بلس بحجم 850 جرام بسعر 116.95 ريال سعودي.

شامبو أطفال جونسون حجم 750 مل بسعر 23.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده الأسبوعية حفاضات إقتصادية ماركة تيمو بسعر 19.95 بدلاً من 27.50 ريال سعودي.

عبوة إقتصادية كيلوت ماركة هجيز بسعر 44.95 بدلاً من 63.95 ريال سعودي.

زيت الشعر دابر املا 500 مل.

شامبو جليس 400 مل.

شامبو برت بلس 600 مل.

صبغة شعر بدون امونيا للنساء بيجين.

كريم الشعر بالبروتين هيمالايا.

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