عروض بن داود على منتجات العناية الشخصية والغذائية أقوي العروض لمدة يومين فقط

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عمر شويل - جدة تدخل مجموعة شركات بن داود في منافسة حقيقة مع أضخم مجموعات وشركات كبيرة في مجال تجارة التجزئة وذلك لكونها من ضمن الرواد في هذا المجال والذي خاضت فيه المنافسة منذ عام 1984 وإلى الآن محافظة على مكانتها بين الشركات الأخرى وقد تمكنت ماركات بن داود من جذب قاعدة عريضة من العملاء والمستهلكين بتقديم اقوي العروض في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية جدة ومكة والمدينة والرياض. عروض بن داود على المنتجات الغذائية عروض وخصومات على فيرن زبد خليط وزن كيلو ب37 ريال بدل 50 ريال، ملوخية مونتانا 400 جرام 2 عبوة ب11 ريال بدل 18 ريال، المندرة زيت نباتي سعة 700 مل ب11 ريال، مكرونة متنوع ب9 ريال، ارز سما ب6 ريال. ساديا انصاف دجاج وزن 2 كيلو ونصف ب44 ريال، ساديا كيلو صدور دجاج ب44 ريال، ليبتون شاي 800 جم ب23 ريال، ستايل أرز بسمتي وزن 5 كيلو ب30 ريال. خصومات بن داود على منتجات النظافة الشخصية نيفيا مزيل عرق 200 مل ب11 ريال، نيفيا لوشن للجسم 400 مل ب13 ريال، نيفيا مزيل عرق 50 مل ب9 ريال. عروض بن داود على المستلزمات المنزلية مسحوق غسيل تايد اوتوماتيك 5 كيلو ب30 ريال بدل 75 ريال، زيت نباتي العربي 2 زجاجة لتر و800 مل ب18 ريال بدل 31 ريال، سكر ناعم الاسرة وزن 10 كيلو ب18 ريال بدل 33 ريال.

غشهد لبنة وزن كيلو ب18 ريال، ايدام جبنة هولندي ب40 ريال، لحم مرتديلا 500 جم ب11 ريال، امريكانا لحم ديك رومي مدخن ب80 ريال.

براون بيتى كيك ب81 ريال، بيناتوني كيك الشوكولاتة ب16 ريال، معجنات مشكلة ب16 ريال، كيك مافن 8 قطع ب14 ريال.

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