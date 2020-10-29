مكتبة جرير ومهرجان تحطيم الأسعار خصومات وتخفيضات هائلة داخل السعودية

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عمر شويل - جدة مكتبة جرير ومَهرجان عودة المدارس تميزت مكتبة الحرير منذ تأسيسها في الثامن من أكتوبر عام 1979 م، بالجودة والاسعار المميزة في الكتب الدراسية والأدوات المكتبية، والوسائل التعليمية الحديثة، ونقدم لكم اليوم أحدث العروض الخاصة بعودة المدارس، تابعونا.

مكتبة جرير ومَهرجان عودة المدارس

عروض مكتبة جرير وعودة المدارس، إليكم احدث العروض الخاصة بعودة المدارس، والكثير من الأدوات المدرسية، والحقائب المدرسية، والعديد من العروض منها.

اشتري مقلمة مرنة ميزان،Silver/Metallic Pink، واحصل على الثانية مجاناً بسعر 9 ريالات سعودية فقط. السعر شامل الضريبة. أقلام زينو Cute Duck “You are my Best Friends” أقلام حبر سائلة، ألوان الحبر متنوعة، 0.7 مم، برأس مدبب، علبة بها عدد 9 قطع فقط بسعر 23 ريال سعودي. أقلام رصاص سبروت “Plant Your Pencil” علبة أقلام رصاص، اتش بي، مقاس متوسط، عدد 8 قطع في العلبة فقط بسعر 53.66 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

مقلمة ديزني ميني ماوس مقلمة مرنة، “100% Real” I Have My Own Dreams ،Purple/Pin، اشتري قطعة واحدة واحصل الثانية مجانا، فقط بسعر 9 ريال سعودي. قلم رصاص ميكانيكي Slim ، مم 0.5 ،HB، فقط بسعر 7 ريال سعودي. الحقائب المدرسية من مجموعة الابطال، شنطة نكلوديون Rusty Rivets. مجموعة قيمة جداً 5 في 1، حقيبة صغيرة بعجلات بالإضافة إلى ملحقات، أحمر – أزرق، بسعر مميز جداً فقط 99 ريال سعودي. حقيبة مدرسية من مجموعة الأبطال شنطة مارفل سبايدرمان، مجموعة قيمة ومميزة 5 في 1، عبارة عن حقيبة بعجلات مع ملحقات ،أحمر/أسود ، بسعر 99 ريال سعودي. حقيبة وارنر بروس Scooby Doo 5-in-1 Value Set Scoob! ،حقيبة بعجلات مع ملحقات، أزرق، بسعر 99 ريال سعودي، والسعر شامل الضريبة.

هكذا قدمنا لكم مجموعة مميزة من العروض المقدمة من جرير فتابعونا ستجدون كل جديد عن العروض الأسبوعية واليومية.