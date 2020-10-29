نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم عروض هايبر العثيم الأسبوعية توفير كبير على كل المنتجات وخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم عروض هايبر العثيم الأسبوعية تعد أسواق العثيم الأكبر في المملكة العربية السعودية ويوجد فروعة في العديد من البلدان، كما يسعى ماركت العثيم دائمًا لتلبية رغبة عملائه في توفير عروض مناسبة، وهذا ما نقوم عرضه في السطور الأتية كما يمكنك معرفة عروض العثيم اليومية والأسبوعية من خلال زيارة الموقع الرسمي لهم عبر الانترنت. عروض هايبر العثيم عرض عن زيت الطعام زيت قليه خليط 700 ما بسعر 11.99.

علبة سمنة كريستال 1،500 جم السعر 36.95.

كيلو جبنه رومي السعر 59.95 .

أرز زمزم 5 كيلو جرام 49.95.

سعر الكيلو الواحد 10.25.

علبة جبنه فريكو فلمنك/ جودة 250 جرام بسعر 29.95.

جبن براميلي سادة/ فلفل وزن كيلو بسعر 39.95. تخفيضات العثيم اليومية حلاوة سادة/ وشيكولاتة وزن كيلو بسعر 24.95.

جبنتي علبة 500 جرام بسعر 6.99.

برجر المراعي بقري 25 قطعة 36.99.

جبن فيتا 500 جرام بسعر 10.50.علبة جبنه مثلثات أبو الولد 16 قطعة بسعر 11.99

لبنيتا زبادي بالفراولة 75 جرام بسعر 1.75.

أمريكانا لبن كامل الدسم لتر بسعر 11.9.

جبن شيدر مستورد 250 جرام 19.95.

شهر زاد مجمدة 400 جرام بسعر 6.45 الملوخية،10.99 البسلة. عروض اللحوم المجمدة دجاج مجمد مستورد سعر الكيلو 37.95.

انتر كوت كندوز السعر للكيلو الواحد 129.95.

بط محمد العابد وزن سعر الكيلو 29.99.

فيليه/ وراك ديك رومي مجمد وزن كيلو فيليه بسعر 59.99، وراك رومي بسعر 28.99.

بط طازج العابد، سعر الكيلو 37.45.

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