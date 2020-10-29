عروض جرير على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والجوال تخفيضات كبيرة على أكبر الماركات العالمية

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية عروض جرير للتسوق قد يمكن أن يقوم بمساعدتك، دليل عروض جرير للتعرف على بعض المنتجات التكنولوجية وأحدثها والمواصفات المميزة في الأجهزة الإلكترونية، الذين يرغبون في شرائها مثل الهواتف الذكية والحاسبات الشخصية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية.

عروض مكتبة جرير

هناك العديد من عروض الأجهزة الكهربائية ومنها:

شاشة هايسنس 100 بوصة. 100 LN 60D، 4K الترا اتش والسعر 40529 ريال سعودي. شاشة هايسنس 75 بوصة دقة 4K الترا اتش دي. دي ال اي وسعره 7999 ريال سعودي. شاشة هاير.75 S5U بوصة دقة 4K الترا اتش دي. دي ال اي والسعر 4199 ر.س. سكاي وورث. 8100 CUS 57 75 بوصة. دقة 4k الترا السعر 3699 ر.س. لاب توب اسوس . روج زيفيروس E100-GX51G1 كمبيوتر وسعره 10649 ريال سعودي.

عروض جرير للاب توب

واسوس. روج زيفيروس SXG107XG كمبيوتر محمول. السعر 12489 ر.س تي سي ال .75. 75 X 915 بوصة، دقة 4K الترا اتش السعر 14999 ريال سعودي. وهاير 65 . K6600 بوصة، دقة ال اي السعر 2699 ريال سعودي. وهاير. 65. U6900UG بوصة، دقة 4K الترا اتش دي. دي السعر 2849 ريال سعودي. اسوس. (روج ستريكس سكار 17(جي 732، وكمبيوتر بسعر 13199 ر.س.

عروض مكتبة جرير للجوال