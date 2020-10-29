نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية بلا منافس خصومات تصل ل 50% علي جميع المنتجات بمناسبة ال black friday في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية تُعتبر سلسة هايبر بنده من اشهر محلات بيع المنتجات الغذائية داخل المملكة العربية السعودية ودومًا ما تحرص على إرضاء عملائها عن طريق طرح العديد من العروض التي تلبي كافة متطلباتهم وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على تلك العروض تفصيليًا.

عروض هايبر بنده

يرجع تاريخ تأسيس الهايبر إلى عام 1978 ميلاديًا، ومع أواخر عام 1994 ميلاديًا تم دمج كلًا من العزيزية وشركة بنده ليتكون بذلك أكبر وأقوي سلسلة هايبر بالمملكة العربية السعودية، تخدم ما يقرب من مائة وستة مليون عميل، والجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق اسم هايبر بنده على سلسلة السوبر ماركت عام 1998 عند استحواذ شركة صافولا على شركة بنده للتجزئة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

سمك شعور سعر الكيلو 30.95 ريال سعودي للكيلو.

جبار ابيض سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

سمك كنعد كبير سعر الكيلو 55.95 ريال سعودي.

جمبري بحري 50/60 سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي.

سمك هامور سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي.

جمبري بحري 20/30 سعر الكيلو 66.95 ريال سعودي.

كابوريا سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.

جمبري مطبوخ بحري 50/60 سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

عروض بنده للدواجن

أرجل دجاج إنتاج 500 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال.

صدور دجاج بدون عظام التنمية بسعر 17.50 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال.

دجاج الفروج الذهبي بسعر 13.50 ريال سعودي بدلًا من 16.25 ريال.

إلى هنا نكون قدمنا أحدث عروض هايبر بنده، في المملكة نتمنى أن تنال رضاكم.