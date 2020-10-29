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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات أسواق النجمة بالسعودية الاحتفالات السنوية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق النجمة الاحتفالات السنوية عروض الورقيات الطازجة على الفجل الاحمر سعر 2+1 هدية ب 1.95 ريال، والكزبرة بنفس السعر، والبصل الأخضر والجرجير والكرات، كيلو من البخارة الأحمر ب 10.95 ريال، والكمثري سعر 2 صندوق + 1 هدية ب 17.95 ريال، ليمون 2 كيس+ 1 هدية ب 2.95 ريال، 2 كيس من الثوم + 1 مجاناً ب 2.95 ريال، 2 كيس من البصل الأحمر + كيس مجاناً ب 9.95 ريال، والبطاطس نفس العرض ب 13.95 ريال، كيلو من بذور الفيتل ب 17.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال، فلفل ابيض بودرة سعر الكيلو ب 44.95 ريال، بدلا من 64.95 ريال.
تخفيضات أسواق النجمة بالسعودية الاحتفالات السنوية
كيلو من المكسرات اليابانية الحارة ب 13.50 ريال، بدلا من 19.95 ريال، كيلو من العدس الأسود ب 5.95 ريال، بدلا من 9.95 ريال، كيلو من البذر الأبيض ب 23.50 ريال، بدلا من 33.95 ريال، نعناع مجفف ب 27.95 ريال، بدلا من 42.95 ريال، زنجبيل بودرة ب 23.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، كيلو من الهيل ب 187.95 ريال، بدلا من 269.95 ريال، عدس اصفر ب 6.95 ريال، والزبيب ب 17.95 ريال، بدلا من 28.95 ريال.
عروض أسواق النجمة على المخبوزات
كيك المافن 2+1 مجاناً ب 11.95 ريال، بدلا من 17.85 ريال، كروسان بالجبنة قطعتان+ قطعة مجاناً ب 2.95 ريال، بدلا من 6.30 ريال، خبز حلو 2 كيس + 1 هدية ب 2.50 ريال. بدلا من 3.45 ريال، 2 فطيرة باكستاني + 1 هدية ب 2.50 ريال، خبز المواني الكيس يتكون من 4 حبات + كيس هدية ب 2.50 ريال.
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