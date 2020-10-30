نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على اللاب توب والشاشات وأقوي عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على اللاب توب، جرير الاسم الأفضل ثقة بين الأسواق السعودية خاصة في الأدوات المكتبية والشاشات الإلكترونية واللابتوب كمبيوتر محمول الحديثة، جرير لم يصنع هذا الاسم من فراغ بل من ثقة بناها على مدار الأعوام الماضية وبإذن الله تعالى في الأعوام القادمة في أسواق المملكة العربية السعودية، لأنه دائما يسعى على تلبيه رغبات عملائها بتقديم أفضل الخامات العروض مثل عروض جرير علي الأجهزة الإلكترونية والمنتجات بعمر افتراضي طويل وسعة تشغيل كبيرة دون حدوث أي أعطال، وفي نفس الوقت بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع.

عروض أسواق جرير الأسبوعية على اللاب توب

إلى كل شخص يريد تجديد جهاز الكمبيوتر الشخصي لديه وتبديله بمواصفات أفضل وحديثة، عروض جرير الأسبوعية على اللاب توب مغرية للغاية، ويوجد تخفيضات مذهلة وسوف نتعرف عليها خلال الأسطر القليلة القادمة وهى كالآتي:

لاب توب روج زيفروس 17.3 بوصة S Gx701GX بسعر عليه تخفيض 25% ألا وهو: 12299 ريال سعودي.

لاب توب روج ستريكس 17 “جى 732” 17.3 بوصة ببسعر عليه تخفيض 24% ألا وهو: 11699 ريال سعودي.

لاب توب زيفروس 15.6 بوصة “GX501GI-EI00” بسعر عليه تخفيض 25% ألا وهو: 10599 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية على الشاشات

الشاشات أصبحت لا غنى عنها في جميع البيوت الحديثة حيث يريد الجميع أن يربط الشاشة الذكية بالإنترنت، لمشاهدة ما يحلو له وقت ما يحلو له فأصبح الأكثر طلبا الآن هي الشاشات الذكية، ولم يعد هناك مجال لشراء التلفويونات القديمة لأن أنظمتها لم تعد بالحداثة التي تلبى رغبات هذا الجيل، تابع معانا الآتي:

شاشة إل جي 65 بوصة دقة 4K الترا hd ال اي دي بسعر عليه تخفيض 47% ألا وهو: 3299 ريال سعودي. شاشة سكاي

وورث 75 بوصة دقة 4K ألترا hd دي ال اي دي بسعر عليه تخفيض 43% ألا وهو: 3699 ريال سعودي.

شاشه هاير 65 بوصة دقة 4K ألترا hd ايه ال اي دي بسعر عليه تخفيض 36% ألا وهو: 3899 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 75 بوصة دقه 8K ال اي دي بسعر عليه تخفيض 12% ألا وهو: 14999 ريال سعودي.