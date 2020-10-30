نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض هايبر ماركت لولو بالمملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض لولو بالمملكة العربية السعودية، يجب علينا أن نتحدث عن عروض لولو بالمملكة العربية السعودية، وأحدث هذه العروض التي يقدمها الهايبر، من إلكترونيات وجوالات وأدوات كهربائية وكل ما يخص المنزل العصري. عروض هايبر لولو المميزة سنقدم لكم عروض هايبر لولو المميزة لوز امريكي 23/25 وزن كيلو بسعر 39.90 ريال سعودي.

تمر عجوة المدينة وزن الكيلو بسعر 22.90 ريال سعودي.

قهوة لقمتي وزن 5 كيلو جرام بسعر 62.90 ريال سعودي.

لوز مملح محمص بالليمون وزن الكيلو جرام بسعر 29.90 ريال سعودي.

برقوق وزن كيلو بسعر 11.90 ريال سعودي.

شوكولاتة لايكا الإيطالية المتنوعة وزن كيلو بسعر 28.90 ريال سعودي.

لولو زيت نخالة الأرز وزن لتر بسعر 12.95 ريال سعودي.

لولو زيت زيتون بكر وزن 500 مل بسعر 12.95 ريال سعودي.

لولو بسكويت الجلوكوز بالحليب والعسل 55 جم×30 بسعر 16.90 ريال سعودي.

لولو لانشون دجاج 340 جرام × 2 بسعر 14.95 ريال سعودي.

لولو سوبر رول بالفراولة، الفانيلا 360 جرام ×2 بسعر 10.95 ريال سعودي.

لولو زيت ذرة 1,8 لتر بسعر 28.95 ريال سعودي. عروض أخرى في هايبر لولو بالسعودية لولو باراتا صغيرة مجمدة 290 جرام × 3 بسعر 13.95 ريال سعودي.

لولو تمر مبروم المدينة وزن كيلو بسعر 45.95 ريال سعودي.

لولو سمبوسة خضار مجمدة 240 جرام × 2 بسعر 10.95 ريال سعودي.

لولو ليفة استحمام 2×1 بسعر 5.95 ريال سعودي.

لولو شعلة نار متوسطة الحجم بسعر 34.95 ريال سعودي.

لولو قصدير متعدد الاستخدامات 75 قدم مكعب بسعر 11.95 ريال سعودي.

لولو منشفة شمواة لتلميع السيارات 37× 38 ×1 بسعر 10.95 ريال سعودي.

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