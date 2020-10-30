نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية على الأجهزة المنزلية أكتوبر 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية، سنقوم اليوم بالحديث عن عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية، وأقوى ما تقدمه شركة اكسترا للمواطنين السعوديين، من عروض مميزة وأسعار مغرية على الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية، أيضًا.
عروض اكسترا بالمملكة على الأجهزة المنزلية الأحد 25 أكتوبر 2020
يسعدنا اليوم أن نقوم بعرض الأجهزة المنزلية التي توجد في عروض اكسترا بالسعودية
- شاشة سمارت 58 4K HDR من اكسترا بسعر 2099 ريال سعودي.
- شاشة سمارت 50 4K HDR من اكسترا بسعر 1.749 ريال سعودي.
- شاشة سمارت سامسونج 75 4K HDR من اكسترا بسعر 5.999 ريال سعودي.
- سماعة HUAWEI free Buds من اكسترا يوجد بها تقنية إلغاء الضجيج الديناميكية الذكية بسعر 699 ريال سعودي.
- تليفزيون سامسونج، 65 بوصة، فائق الوضوح، ذكي بسعر 4699 ريال سعودي خصم 48%.
- إلى جي غسالة فتحة علوية، 13 كيلو، أبيض بسعر 2499 ريال سعودي خصم 38%.
- هيتاشي ثلاجة، سعة 24.8 قدم، إنفيرتر، أبيض بسعر 5429 ريال سعودي خصم 10%.
عروض اكسترا عن الهواتف المحمولة
سنتعرف اليوم على عروض اكسترا الخاصة بالهواتف المحمولة
- آبل آيفون 11، 128 جيجا، الألوان أبيض وبنفسجي، الأسود بسعر 3349 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي إيه 51، 128 جيجا أزرق بسعر 1199 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي آس 20 بلس 128 جيجا 5 جي أزرق بسعر 4159 ريال سعودي.
- هواوي مايت 30 برو، 256 جيجا فضي بسعر 3939 ريال سعودي.
- فيفو واي 15 64 جيجا أحمر بسعر 825 ريال سعودي.
- فيفو إس 1 برو، 128 جيجا، أزرق بسعر 1319 ريال سعودي.
- لينوفو إيه 6 نوت 32 جيجا أزرق بسعر 549 ريال سعودي.
- موتورولا ون ماكرو، 64 جيجا أزرق بسعر 769 ريال سعودي.
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