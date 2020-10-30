نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق شركة التميمي الأسبوعية بالسعودية لشهر أكتوبر 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض التميمي بالسعودية، يقدم التميمي العروض المميزة، وتم اختيار شركة التميمي أنها من أكثر 100 علامة تجارية بالسعودية، وتم حرصها على مقاييس الجودة والأسعار والخدمة، وأقوى التخفيضات التي تقدمها شركة التميمي على جميع العروض والأطعمة وغيرها.
عروض شركة التميمي الأسبوعية 21 أكتوبر 2020
سنقدم لكم اليوم العروض الأسبوعية 21 أكتوبر 2020
- مسحوق حليب، أنكور، وزن 2 كيلو بسعر 55.95 ريال سعودي.
- صلصة طماطم هاينز 8× 135 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.
- ورق عنب قودي، وزن 900 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.
- سكر ناعم إس إي إس، وزن 5 كيلو جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- رقائق الإفطار كلوقز وزن 750 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.
- زيت كانولا، أو لايت، 2× 1,5 لتر بسعر 22.95 ريال سعودي.
- مياه أسواق التميمي، 40× 330 مل بسعر 8.95 ريال سعودي.
- مناديل للوجه اونو ميني، 8+2× 180 حبة بسعر 18.50 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل أصناف متنوعة، اريال 2.5 كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.
- أرز بسمتي هندي سيلا، ابو كاس وزن 10كيلو بسعر 62.95 ريال سعودي.
- دجاج كامل دو، 10× 1100 جرام بسعر 124.95 ريال سعودي.
عروض التميمي من 27 أكتوبر حتى 30 أكتوبر في السعودية
سنقوم بتقديم بعض العروض التي تقدمها شركة التميمي عن الدجاج
- قطع دجاج متنوعة اليوم، وزن 900 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.
- نصف دجاجة متبلة تتبيلة التندوري الهندية، تتبيلة النعناع، و تتبيلة الشواء، والروزماري بسعر 8.95 ريال سعودي الحبة.
- نقانق ألماني كمبرلاند بسعر 38.95 ريال سعودي.
- أفخاذ دجاج بالتتبيلة المغربية، سيقان بتتبيلة أكليل الجبل أو قطع مشكلة بتتبيلة الشواء وزن كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي.
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