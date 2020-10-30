نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهمية وضع الخل الأبيض في الغسالة الاوتوماتيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهمية وضع الخل الأبيض في الغسالة الاوتوماتيك، تعد الغسالة من الأجهزة الهامة في حياة المرأة، والتي يجب الاهتمام بها من حين لآخر وذلك للحصول على نظافة فائقة لا مثيل لها ورائحة عطرة، وقد أكدت بعض الدراسات الألمانية أهمية إضافة الخل الأبيض إلى الغسالات الأتوماتيك، الأمر الذي يمنح الغسيل رائحة مميزة ونظافة ونعومة، كما أنها تحمي مكونات الغسالة من التلف، وسنتعرف على أهمية الخل للغسالة وطريقة استخدامه.

أهمية وضع الخل الأبيض في الغسالات الأتوماتيك

يمتلك الخل الأبيض فوائد هائلة يمكن تلخيصها فيما يلي:

حماية الغسالة من الترسبات

يعمل إضافة كوب صغير من الخل الأبيض أثناء دورة الغسيل إلى حماية الغسالة من الترسبات التي قد تصيبها، الحصول على غسيل ناعم وأكثر، ويعمل الخل على إعطاء نعومة للملابس، كما أنه يساعد في نظافتها.

مقاومة الشحنات الكهروستاتيكية،كثيراً ما تظهر الشحنات الكهروستاتيكية في الملابس خاصة في فصل الشتاء ويعمل الخل على مقاومة هذه الشحنات.

التخلص من البقع، يساعد الخل في التخلص من البقع المتواجدة في الملابس التي قد يصعب القضاء عليها.

التخلص من الروائح غير المرغوب فيها،قد تتعرض الملابس لبعض الروائح الغير مرغوب فيها مثل رائحة الدخان، أو السجائر، لذا يمكن استخدام الخل في التخلص منها.

طريقة عمل دورة الخل للغسالة الأتوماتيك

نقوم بإذابة ملعقتين من بيكربونات الصوديوم في نصف كوب من الخل، وتوضع في المكان المناسب للمسحوق، ونقوم بالخطوات التالية: