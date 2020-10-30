خصومات بن داود على مستلزمات البيت تسوق الآن واحصل علي الخصم

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عمر شويل - جدة خصومات بن داود على مستلزمات شركة بن داود من أكبر شركات تجارة التجزئة في العالم العربي وبالأخص في المملكة العربية السعودية وكونها تمتلك العديد من الفروع في عدد من المدن الرئيسية في السعودية في جدة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تمكنت مجموعة بن داود من جذب أكبر قاعدة للعملاء والمستهلكين من خلال جذب ثقتهم كما تقوم المجموعة بتقديم أقوي الخصومات والتخفيضات على العديد من المنتجات. عروض بن داود جبن رومي مصري ب36 ريال بدل 50 ريال وزن كيلو.

قشطه طبيعية بدر وزن كيلو ب14 ريال ب26 ريال.

جبنه هولندي ايدام فريكو ب37 ريال بدل 60 ريال.

مش مصري زينة وزن كيلو 17 ريال بدل 24 ريال.

جبنه ملح خفيف قليلة الدسم وزن كيلو ب19 ريال بدل 30 ريال. تخفيضات بن داود بيبي لانشون مرتديلا بقري وزن كيلو ب22 ريال ب33 ريال.

البقرة البيضاء لبنة وزن كيلو ب20 ريال بدل 29 ريال.

كيلو زيتون كلامتا ب25 ريال بدل 39 ريال.

جبنه فيتا دليبزيا وزن كيلو ب10 ريال بدل 18 ريال.

مرتديلا لحم بيبي نصف كيلو متنوع ب11 ريال بدل 17 ريال.

مربي متنوع ب12 ريال بدل 19 ريال. عروض بن داود للمكسرات كيلو كاجو مقشر وزن 500 جم ب28 ريال بدل 42 ريال.

كيلو فستق مقشر ب80 ريال بدل 121 ريال.

كيلو حلويات تمر هندي اونوت ب24 ريال بدل 38 ريال.

كيلو زبيب أخضر ب20 ريال بدل 33 ريال.

كيلو لب ابيض ب18 ريال بدل 28 ريال.

كيلو سميد البسبوسة ب4 ريال بدل 5 ريال.

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