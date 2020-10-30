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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الدانوب على المنتجات الغذائية في السعودية تصل ل 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات الدانوب دائما ما تحرص مجموعة شركات الدانوب على تقديم أفضل العروض والتخفيضات على كافة المنتجات سواء كانت الغذائية أو الكهربائية أو غيرها من المنتجات كما تمكنت مجموعة شركات الدانوب في المملكة العربية السعودية من جذب قاعدة عريضة من العملاء المستهلكين الذين يثقون جيدا في كافة المنتجات المقدمة من الشركة لما تتميز به في جودة المنتجات وأسعارها التنافسية كما أنها من أفضل شركات تجارة التجزئة في السعودية.
عروض الدانوب السعودية
- 6 قطع كب كيك مستورد ب6 ريال بدل 9 ريال.
- دونات متنوعة النكهات ب2.55 ريال بدل 4.55 ريال.
- كيك مستورد ب15 ريال بدل 17 ريال.
- البرنسيسة كيك مقاس 24 سم ب110 ريال بدل 136 ريال.
- لبنة الفطائر التركية ب6 ريال بدل 8.30 ريال.
- لبنة فطائر تركية بالعسل ب6 ريال بدل 10 ريال.
تخفيضات الدانوب
- فائر بريوش ب7 ريال بدل 9 ريال.
- ميني معمول وزن كيلو ب40 ريال بدل 50 ريال.
- تشكيلة معجنات ب16 ريال بدل 25.50 ريال.
- كيلو بيتي فور مالح ب50 ريال بدل 70 ريال.
- لورين توست 600 جم ب6 ريال.
- خبز لبناني عدد 4 قطع بريال وربع.
- توست أبيض لورين 600 جم ب5 ريال.
عروض الدانوب للمكسرات
أما عن الخصومات المقدمة من شركات الدانوب على التوابل والمكسرات:
- كيلو كاجو ني ب50 ريال بدل 90 ريال.
- كيلو بذور بيضاء ب22 ريال بدل 28 ريال.
- كيلو مكسرات مشكلة ب63 ريال بدل 84 ريال.
- كيلو فلفل اسود ب20 ريال بدل 50.50 ريال.
- كيلو بن هراري ب30 ريال بدل 37 ريال.
- كيلو هيل مستورد ب100 ريال بدل 251 ريال.
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