نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات اكسترا على الايفون وهاتف هواوي تخفيضات كبيرة علي جميع أنواع الجوالات الحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم موقع اكسترا من خلال موقعه الإلكتروني عدد من الخصومات والتخفيضات الهائلة على مختلف أنواع وماركات أجهزة المحمول والهواتف الذكية، ويقدم موقع اكسترا خلال تلك الفترة أقوي العروض على هواتف الآيفون من شركة أبل الغنية عن التعريف التي تعطي لمالكها الأناقة والرفاهية، كما يقدم موقع اكسترا العديد من الخصومات الأخرى على عدد من الماركات للجوالات منها هواوي، ونعرض لكم عدد من تلك الخصومات والتخفيضات على أسعار الايفون وهواوي. عروض اكسترا للأيفون ايفون 11 ابل برو ماكس سعة 256 جيجا بلونه الأخضر ب5249 مع قسيمة شراء ب228 ريال.

ايفون اس أي ابل 256 جيجا بلونه الأسود ب2500 ريال مع قسيمة شراء بقيمة 230 ريال.

ايفون 11 ابل سعة 128 جيجا بلونه الأسود ب3350 ريال، مع قسيمة شراء ب230 ريال.

ايفون برو 11 ابل سعة 512 جيجا بلونه الذهبي ب5600 ريال مع قسيمة شراء 230 ريال.

ايفون 2020 اس أي سعة 256 جيجا بلونه الأسود ب2500 ريال مع قسيمة شراء 230 ريال.

ايفون 2020 اس أي سعة 64 جيجا بلونه الأحمر ب1900 ريال مع قسيمة شراء ب230 ريال.

ايفون برو 11 ابل سعة 256 جيجا بلونه الأخضر ب4900 ريال مع قسيمة شراء 230 ريال. خصومات اكستر على ابل ماك بوك والايباد ايريوك ماك ابل الجيل ال5 رامات 8 جيجا 13.3 بوصة بلونه الفضي ب4780 ريال.

ماك بوك برو الجيل ال7 رامات 16 جيجا 16 بوصة بلونه الرمادي ب11000 ريال.

ماك بوك 2019 برو تاتش الجيل ال9 16 بوصة بلونه الرمادي 13000 ريال.

ماك بوك 2019 برو تاتش الجيل ال7 512 جيجا بلونه الفضي ب11000 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات اكسترا على الايفون وهاتف هواوي تخفيضات كبيرة علي جميع أنواع الجوالات الحق العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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