نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق هايبر بنده بالدمام السعودية وجميع الفروع مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق هايبر بنده هايبر بنده أسم له تاريخ لم يتم اكتسابه بين ليلة وضحاها وأنماك انو وليد العمل والكد لسنوات عديدة من العمل الجاد ويرجع تاريخ تأسيس أسواق بنده إلى سنة 1978 حيث تعد من أقدم أسواق التي دخلت إلى عالم تجارة التجزئة ولم تقتصر فقط على تجارة المواد الغذائية بل أيضا اتسعت لتشمل الأجهزة المنزلية والإلكترونية وغيرها، ومع تطور الشركة تم اندماجها لتصبح احد إنجازات مجموعة شركات صافولا التجارية، وتعد أسواق بنده من أكثر الأسواق انتشارا في أراضي المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد فروعها حتى الآن إلى ما يقارب ال400 فرع.

عروض بنده الدمام

خلال تلك الفترة تقوم أسواق هايبر بندة بتقديم عدد من الخصومات والعروض على عدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية التي ينتهز العديد من المستهلكين وقت تلك التخفيضات للحصول عليها بالأخص إذا كانت من اسم له تاريخ مضمون ومشرف مثل أسواق بنده.

شاشة سامسونج 65 بوصة سمارت ب1480 ريال.

سامسونج شاشة سمارت 50 بوصة ب2000 ريال.

سامسونج شاشة 49 اتش دي ب1600 ريال.

تابلت أش 7 سامسونج ب210 ريال.

عروض بنده للمواد الغذائية