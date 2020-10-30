نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هائلة عروض بن داود على المستلزمات المنزلية تصل ل 65 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود تعد مجموعة ماركات وسلاسل بن داود من أحد أهم شركات تجارة التجزئة في السوق العربي والتي يرجع تأسيسها إلى الثمانينات وبالتحديد عام 1984 ويعد لها دور هام في تطور مجال تجارة التجزئة، وقد تمكنت مجموعة بن داود من جذب قاعدة عريضة من المستهلكين، وتقديم عروض وتخفيضات وذلك بسبب ترسيخ الثقة في نفوس عملائها على مدار السنوات الماضية. خصومات بن داود على الخضروات والفاكهة العنب الإيطالي الأحمر الكيلو ب10 ريال، التفاح الكيلو ب6 ريال، بلو بيري علبة ب9 ريال، البطيخ طازج الكيلو ب2 ريال، البرتقال كيلو ب6 ريال، شمام الكيلو ب4 ريال.

رمان مصري كيلو ب4 ريال، نكتارين علبة ب9 ريال، باذنجان رومي كيلو ب5 ريال، بطاطس الكيلو ب3 ريال، الكوسة كيلو ب6 ريال، خيار كيلو ب4 ريال. عروض بن داود على اللحوم والاسماك برجر دجاج الكيلو ب28 ريال، الاستيك بقري الكيلو ب46 ريال، كفتة بقري الكيلو ب30 ريال، كيلو مفروم بقري ب30 ريال.

ديراك سمك وزن كيلو ب55 ريال، سمك حبار وزن الكيلو ب33 ريال، كيلو سمك سلطان ب32 ريال. خصومات بن داود الأسبوعية جبن ملح خفيف وزن كيلو ب20 ريال بدل 28 ريال، جرين لاند جبن قريش وزن كيلو ب22 ريال، قشطة بلدي وزن كيلو ب17 ريال، زينة جبن اسكندراني ب14 ريال.

لبن نيدو مجفف 2250 جم ب50 ريال بدل 60 ريال، كريمة بسكويت لوتس 400 جم ب14 ريال بدل 23 ريال، سكر ناعم الاسرة 10 كيلو ب20 ريال بدل 32 ريال، أرز بسمتي الوليمة 10 كيلو ب50 ريال بدل 75 ريال، مكرونة فودي متنوع ب10 ريال بدل 12 ريال، العربي زيت نباتي سعة لتر و800 مل ب10 ريال بدل 17 ريال.

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