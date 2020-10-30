نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات الدانوب الأسبوعية على الخضروات والفاكهة وحتي نهاية الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب الدانوب شركة لها تاريخ وسمعة كبيرة من السبعينات حتى الان وهي اسم ذات علامة في مجال تجارة التجزئة كما انها تميزت بعروضها المتنوعة التي تشمل مختلف المنتجات التي لا يستغني عنها أي بيت في تلك الآونة والأوقات مثل المنتجات الغذائية والالكترونية والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيره من المنتجات المختلفة وتتوافر تلك العروض في جميع فروع شركة الدانوب المنتشرة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية جدة والرياض والمدينة ومكة.

عروض الدانوب

شمام بلدي وزن كيلو ب3 ريال، بطيخ وزن كيلو 2 ريال، جالا تفاح كيلو ب6 ريال، كيت مانجو الكيلو ب9 ريال، برتقال عصير الكيلو ب6 ريال، جزر بلدي الكيلو ب4 ريال، كيلو بصل أحمر ب4 ريال، كيلو بصل أبيض ب6 ريال، خيار الكيلو 3 ريال، زهرة القرنبيط الكيلو ب6 ريال، كيلو الليمون ب2 ريال، رمان مصري كيلو ب5 ريال.

تخفيضات الدانوب على الأسماك

سمك حبار الكيلو ب28 ريال بدل 34 ريال، جينيس سمك ب20 ريال بدل 27 ريال، دنيس سمك ب40 ريال بدل 47 ريال، جمبري وسط مطبوخ ب35 ريال بدل 48 ريال، قاروس سمك الكيلو ب27 ريال بدل 43 ريال، سردين سمك ب6 ريال بدل 9 ريال.

خصومات الدانوب على المخبوزات

بيتي فور حلو سعر الكيلو ب60 ريال، معمول تمر ب40 ريال، بقلاوة ب80 ريال، تشيز كيك بالتوت الأزرق ب86 ريال، قراميش شابورة 375 جم ب6 ريال.

سناك فرايدز متنزع ب10 ريال بدل 15 ريال، شيبس مستورد نكهات متنوعة ب15 ريال، رقائق الشوفان بوست 400 جم ب30 ريال بدل 40 ريال.

عروض الدانوب