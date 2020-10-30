نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده بمناسبة العيد السنوي ال42 أرخص الأسعار لن تتخيل تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده تحتفل تلك الأيام أسواق هايبر بنده بالذكري السنوية ال42 على تأسيسها والذي يرجع تاريخه إلى عام 1978 وبذلك تقوم بتقديم عدد من الخصومات والعروض الهائلة والتي يعد مثلما يقول حرق للأسعار لا قبل لأحد به وكما تميزت أسواق بنده في تقديم كل ما هو جديد ويخدم صالح العملاء الكرام، وتستمر تلك العروض والخصومات طوال أيام الشهر وهى متوفرة في جميع الفروع الخاصة والتابعة لها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ولا تقتصر العروض على فروع معينة كما هو حال بعض العروض الاستثنائية التي يقوم أحد الفروع دون الأخر.

عروض بنده الأسبوعية

يقدم هايبر بنده أحد أهم الصروح في تجارة التجزئة عدد كبير من الخصومات والعروض الهائلة على مختلف المنتجات الغذائية الطازجة والمعبئة وغيرها، يدخل في الاحتفال المنتجات الغذائية من شركة الكبير والتي تقدم:

كيس قطع الدجاج وزن كيلو ب22 ريال بدل من 38 ريال.

كيس فيليه الدجاج كيلو واحد ب 32 ريال بدل 37 ريال.

أصابع الدجاج كيلو ب21 ريال بدل 38 ريال.

أصابع الناجتس وزن كيلو ب23 ريال بدل 42 ريال.

كريزي دجاج كيلو ب23 ريال بدل 42 ريال.

كيس الفلافل ب19 ريال بدل 30 ريال.

عروض بنده