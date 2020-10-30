نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونية والجوالات عروض خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم تعد أحد الرواد في مجال تجارة التجزئة وقد تأسست عام 1980 وتنتشر فروعها في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية والتي يبلغ عددها تقريبا 400 فرع بين هايبر ماركت ومينى ماركت، بخلاف فروعها التي فتحها في جمهورية مصر العربية بالوقت الحالي، وقد تمكن أسواق العثيم من جذب وتكوين قاعدة عريضة من المستهلكين الذين يسعون دوما للحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار، بالأخص عندما تتعلق تلك الخصومات بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأيضا الجوالات. عروض أسواق العثيم عروض العثيم على يباس شاشة سمارت 32 بوصة ب470 ريال.

تخفيضات العثيم على توشيبا شاشة سمارت 43 بوصة ب800 ريال.

أرو شاش 43 بوصة ب580 ريال.

أرينو شاشة سمارت 55 بوصة ب1300 ريال.

ارو شاشة سمارت 50 بوصة ب700 ريال.

مايكرو ديجيت شاشة سمارت 40 بوصة ب450 ريال. عروض العثيم للجوالات موبايل سامسونج أي 11 ذاكرة 32 جيجا ب530 ريال.

سامسونج اس أي 21 ذاكرة 64 جيجا ب770 ريال.

هواوي 7 بي ذاكرة 64 جيجا ب690 ريال.

نوفا هواوي 7 ذاكرة 128 جيجا ب1000 ريال.

أونور أي 8 ذاكرة 32 جيجا ب500 ريال. عروض العثيم للأجهزة المنزلية هومر مقلاة سعة 4 لتر ب240 ريال.

مولينكس قطاعة خضار 163 ريال.

هومر ميكروويف سعة 20 لتر ب200 ريال.

كليك اون مكواة بخار ب120 ريال.

فيلبيس خلاط مع المطحنة ب100 ريال.

اولسن مارك خلاط 4*1 ب113 ريال.

فيلبيس عصارة ب320 ريال.

كينوود محضر طعام ب160 ريال.

بانيكس قدر ضغط سعة 8 لتر ب216 ريال.

شواية باربكيو ب70 ريال.

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